ONLINE: Zvolen - Banská Bystrica, štvrťfinále hokejovej extraligy

Vážení športoví priatelia, dnes je na programe prvý súboj ďalšieho štvrťfinále Kaufland Play off Tipos extraligy a my vás srdečne vítame pri sledovaní stretnutia HKM Zvolen – HC´05 Banská Bystrica. Zo stretnutia pod Pustým hradom vám opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Z miesta komentátora vás ako vždy z modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Dnes teda štartuje štvrťfinálová séria medzi odvekými rivalmi z rieky Hron. Naposledy sa títo súperi stretli v play-off počas sezóny 2012/13, kedy tiež vo štvrťfinále vyhral Zvolen. Dva roky predtým sa tešila Banská Bystrica.



Zvolen skončil v základnej časti na druhom mieste so ziskom rovných sto bodov, o štyri zaostal za Slovanom. Obhajca majstrovského titulu strelil 175 gólov a 135 inkasoval. Najproduktívnejší hráči Peter Krieger a Maroš Jedlička získali zhodne 38 kanadských bodov. Krieger strelil 19 gólov, obranca Kotvan nazbieral 25 asistencií.



Banská Bystrica obsadila v základnej časti ôsmu priečku so 69 bodmi, iba o dva zaostala za šiestym Popradom. V predkole ale "Barani" porazili Duklu Trenčín 3:1 na zápasy a vrátili jej prehru v rovnakej fáze spred roka. Lídrom tímu je Chase Berger, so 47 bodmi dominoval produktivite v základnej časti, ale ďalších osem už pridal v predkole play off. Brankár Wenninger si drží priemer zákrokov 92,24%.



Porovnanie štatistík ZV – BB

(v zátvorke je poradie v lige)

Využitie presiloviek: 18,94% (6.) – 16,67% (9.)

Úspešnosť v oslabení: 81,58% (5.) – 80,18% (9.)

Úspešnosť streľby: 9,74% (4.) – 8,63% (8.)

Počet trestných minút: 612 v 50 zápasoch (4.) – 833 v 54 zápasoch (10.)

Úspešnosť na buly: 51,66% (3.) – 51,32% (4.)



Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne:

18.02.2022 Banská Bystrica – Zvolen 4:3sn

09.01.2022 Banská Bystrica – Zvolen 0:1

30.12.2021 Zvolen – Banská Bystrica 3:2sn

21.12.2021 Banská Bystrica – Zvolen 0:4

19.11.2021 Zvolen – Banská Bystrica 5:4pp

08.10.2021 Zvolen – Banská Bystrica 4:3sn