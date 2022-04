Vážení športoví priatelia, dnes je na programe piaty súboj pohronského štvrťfinále Kaufland Play off Tipos extraligy a my vás opäť srdečne vítame pri sledovaní stretnutia HKM Zvolen – HC´05 Banská Bystrica. Zo stretnutia pod Pustým hradom vám opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Z miesta komentátora vás ako vždy z modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen po sobotnej domácej prehre 1:2 výborne zvládol oba zápasy v Banskej Bystrici. V utorok vyhral tesne 1:2 a v stredu si víťazstvom 2:6 vybojoval prvý mečbal. Dnes teda na svojom ľade môže sériu ukončiť a pridať ku Slovanu Bratislava, ktorý je prvým semifinalistom. Vo Zvolene určite bude plný dom a ten bude hnať domácich hráčov dopredu. V útočných radoch ale HKM bude zrejme postrádať Maroša Jedličku, ktorý nedohral štvrtý zápas a putoval so zraneným kolenom do nemocnice. Kto ho nahradí, to sa ale dozvieme až zo zostáv pred samotným zápasom.



Banská Bystrica má ako sa hovorí už nôž na krku. Dnešný duel so Zvolenom totiž môže byť ich posledný v tejto sezóne. Zachrániť ich môže len akékoľvek víťazstvo. Vo štvrtok Baranom v domácom zápase chýbali viacerí stabilní hráči základnej zostavy. Nehrali Šoltés, Lamper či Paukovček. Či sa z nich niekto dal dokopy, sa ale dozvieme až pred duelom. Každopádne Banská Bystrica už musí hrať vabank.