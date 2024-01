ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava dnes, Tipos extraliga LIVE (34. kolo)

Slovan vycestuje na odvetu piatkového súboja s Trenčínom na súperovu pôdu. Domáci duel zvládli Bratislavčania o malý kúsok lepšie, zvíťazili 3:2 po predĺžení. Všetky kanadské body v drese mužstva z hlavného mesta zaznamenali zahraniční hráči. Z gólov sa radovali Brett Findlay, Emile Poirier a Liam Pecararo, ktorý rozhodol v úvodnej minúte predĺženia. To si Trenčania vynútili vyrovnaním v poslednej minúte, presadil sa Filip Ahl. V druhej tretine zápasu skóroval za hostí aj Šimon Petráš, v tabuľke lepšie postavený celok poslal vtedy do vedenia. Možno konštatovať, že víťaz odvety na trenčianskom ľade bude minimálne do ďalšieho kola na deviatej priečke tabuľky. Za istých okolností je možný aj skok úspešnejšieho tímu na ôsme miesto.