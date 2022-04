ONLINE: Nemecko - Slovensko, 2. prípravný zápas pred MS v hokeji 2022 (LIVE)

Všetkým priaznivcom hokeja prajem pekný večer a vítam Vás pri našom online prenose z priateľského medzinárodného zápasu medzi Nemeckom a Slovenskom. V prvom stretnutí tohto dvojzápasu zvíťazili Slováci pomerom 3:1.



Nemecko

Nemecký výber sa po osemfinálovom vypadnutí z olympiády (kde prehral práve so Slovenskom 0:4) pripravuje na MS pomerne nevyrovnanými výkonmi. Po jednej výhre a jednej prehre si Nemci pripísali proti Česku aj Švajčiarsku. Teraz ich čaká dvojzápas aj so Slovenskom a uvidíme akú bilanciu budú mať po ňom.



Slovensko

Slováci po svojom bronzovom pôsobení na olympiáde odohrali len dva prípravné duely. Proti Česku najprv zvíťazili 3:1, no potom si s rovnakým tímom pripísali tesnú prehru po nájazdoch. S Čechmi tak oba tímy zahrali veľmi podobne a očakávať tak môžeme pomerne vyrovnaný duel.