Slovenskí hokejisti rozhodli v prvej tretine. V príprave si poradili s Nemeckom

Ján Pardavý, asistent trénera SR: "Mali sme solídny začiatok, ale druhá a tretia tretina nebola podľa našich predstáv. Dostali sme gól v oslabení a to nás dostalo niekam, kde sme nechceli byť. Robili sme veľa chýba a dávali sme puky smerom k našej bránke. Podržal nás Tomek, pochytal veľa šancí. Zajtra si spravíme videorozbor, máme chalanom čo ukázať."

Adam Liška, útočník SR: "Prvá tretina bola z našej strany najlepšia, ale robili sme aj chyby, ktorých sa chceme vyvarovať v ďalších zápasoch. Snažili sme sa puky hádzať na bránku lebo každý brankár môže robiť chybu."

Matej Tomek, brankár SR: "Prvú tretinu som nemal veľa práce, ale nejaké streli tam boli. V druhej tretine sme začali pomalšie a začali sme robiť chyby okolo modrých čiar. Z toho vznikali aj protiútoky. Pri góle bolo prečíslenie 2 na 1 hráč mi to hodil do rukavice, myslel som že to mám pod sebou, ale rozhodca mi povedal, že som nemal."

Michal Ivan, strelec tretieho gólu SR: "Ja som rád, že som mohol pomôcť tímu. Chalani ma v kabíne ´skasírujú´, ale to patrí k tomu. Nejako som to tam trafil. Vedel som, kam zhruba budem mieriť, netvrdím, že som to takto chcel, ale som rád, že to takto dopadlo.