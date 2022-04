Slovenskí hokejisti prehrali v príprave na MS, Česi triumfovali po nájazdoch

/zdroj: RTVS/

Ján Pardavý (asistent trénera SR): "Bol to opäť výborný zápas vo výbornej atmosfére. Mali sme veľmi dobrú prvú tretinu a skvelý začiatok druhej, ale od nášho druhého gólu boli Česi všade skôr, boli rýchlejší. Keď sme dali tretí gól, snažili sme sa to udržať do konca, ale prišli malé chyby a súper vyrovnal. V predĺžení Česi nepremenili trestné strieľanie, no nám nájazdy nevyšli a prehrali sme. Teraz máme pred sebou dva dni voľna a po tréningoch v Bratislave sa vo štvrtok presunieme do Nemecka na ďalšie dve prípravné stretnutia."