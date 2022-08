ONLINE: Slovensko - Fínsko dnes (MS v hokeji do 20 rokov 2022)

EDMONTON. Slovensko a Fínsko dnes hrajú na MS v hokeji do 20 rokov 2022 vzájomný zápas. Pre Slovensko je posledný v skupine, Fínsko ešte bude čeliť Kanade.

Mladí Slováci majú zatiaľ na konte iba jednu výhru nad Lotyšskom. Ak chcú postúpiť do štvrťfinále, musia za 3 body zdolať Fínsko. Ak sa im to nepodarí, tak sa budú musieť spoliehať na to, aby Česko v záverečnom zápase skupiny zdolalo Lotyšsko.

Hokej sledujte naživo ako online prenos.

ONLINE: Slovensko - Fínsko dnes na MS v hokeji do 20 rokov 2022 (live, hokej, dnes, nedeľa, výsledky)