Prešovčania sa snažili, blízko k výhre boli v druhom zápase na ľade súpera, ešte viac ale včera na domácom štadióne. Hokejisti zo Šariša poslali duel do predĺženia, v ňom však uspel Slovan po góle Matouška.



Belasí majú k dobru tri mečbaly, v stredu večer môžu ako prvý tím v najkratšom možnom čase postúpiť do semifinále play-off. Podarí sa im to, alebo sa séria vráti do metropoly Slovenska?