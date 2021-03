ONLINE: Škriniar strelil gól aj Rusom, Slovensko skórovalo z prvej strely

Ruskí futbalisti od domácich MS 2018, v ktorých sa dostali do štvrťfinále, zažívajú pomerne vydarené obdobie. Kvalifikáciu na EURO 2020 doslova preleteli, keď body stratili len pri dvoch prehrách so suverénnym Belgickom, zvyšných osem zápasov proti Škótsku, Cypru, Kazachstanu a San Marínu ale vyhrali. Aj minuloročnú Ligu národov začali dvomi výhrami – nad Srbskom a Maďarskom – v ďalších zápasoch už ale nezvíťazili ani raz. Na záver tejto súťaže navyše schytali v Srbsku debakel 0:5 a postup do Ligy A im vyfúkli Maďari.Na víťaznú vlnu sa Rusi v úvode kvalifikácie na MS 2022 vrátili a sú jediným tímom „slovenskej“ skupiny H, ktorý ešte nestratil ani jeden bod. V úvodnom zápase vyhrali na Malte 3:1 a potom v sobotu zdolali i Slovinsko 2:1. Ak by sa im dnes podarilo vyhrať, tak by zrejme už na začiatku kvalifikácie odstránili Slovákov z boja o postup a navyše by plným bodovým ziskom mohli dostať pod tlak Chorvátov, s ktorými budú hrať v septembri svoj ďalší kvalifikačný zápas.– Anton Šunin (Dinamo Moskva), Jurij Djupin (Rubin Kazaň), Andrej Luňov (Zenit Petrohrad)– Georgij Džikija, Iľja Kutepov (obaja Spartak Moskva), Jurij Žirkov, Vjačeslav Karavajev (obaja Zenit Petrohrad), Fjodor Kudrjašov (Antalyaspor, Tur.), Roman Neustädter (Dinamo Moskva), Iľja Samošnikov (Rubin Kazaň), Andrej Semjonov (Achmat Groznyj), Igor Smoľnikov (Krasnodar), Mário Fernandes (CSKA Moskva)– Iľzat Achmetov (CSKA Moskva), Alexandr Golovin (AS Monaco, Fr.), Rifat Žemaletdinov, Maxim Muchin (obaja Lokomotiv Moskva), Alexej Jonov (Krasnodar), Daler Kuzjajev, Andrej Mostovoj, Magomed Ozdojev (všetci Zenit Petrohrad), Reziuan Mirzov (FK Chimki), Alexej Mirančuk (Atalanta Bergamo, Tal.), Daniil Fomin (Dinamo Moskva)– Arťom Dzjuba (Zenit Petrohrad), Anton Zabolotnyj (Soči), Alexandr Sobolev (Spartak Moskva)