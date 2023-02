ONLINE: Kombinácia žien na MS v zjazdovom lyžovaní 2023 (2. kolo, slalom).

1.Federica Brignoneová (ITA) 1:10,282.Ragnhild Mowinckelová (NOR) +0,712.Lara Gutová-Behramiová (SUI) +0,714.Elena Curtoniová (ITA) +0,785.Ramona Siebenhoferová (AUT) +0,906.Mikaela Shiffrinová (USA) +0,967.Franziska Gritschová (AUT) +1,078.Ricarda Haaserová (AUT) +1,099.Valérie Grenierová (CAN) +1,2710.Ilka Štuhecová (SLO) +1,2811.Tessa Worleyová (FRA) +1,3911.Laura Gaucheová (FRA) +1,3913.Alice Robinsonová (NZL) +1,4514.Michelle Gisinová (SUI) +1,5815.Wendy Holdenerová (SUI) +1,6616.Romane Miradoliová (FRA) +1,6717.Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) +1,7518.Marie-Michéle Gagnonová (CAN) +1,8619.Cornelia Hütterová (AUT) +1,8820.Sofia Goggiaová (ITA) +1,9221.Priska Nuferová (SUI) +2,4622.Isabella Wrightová (USA) +2,5623.Emma Aicherová (GER) +2,5724.Elvedina Muzaferijová (BIH) +2,8625.Cande Morenová (AND) +2,9826.Greta Smallová (AUS) +3,6127.Ania Monica Caillová (ROU) +4,1628.Noa Szollosová (ISR) +5,53Breezy Johnsonová (USA) DNFKajsa Vickhoff Lieová (NOR) DNFKaren Smadjaová Clementová (FRA) DNFPatricia Manganová (USA) DNFMarta Bassinová (ITA) DNF