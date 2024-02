ONLINE: Stíhacie preteky mužov na 12,5 km na MS v biatlone 2024 (LIVE)

1.Sturla Holm Lægreid (NOR)2.Johannes Thingnes Bø (NOR) +5,03.Vetle Sjastad Christiansen (NOR) +20,04.Eric Perrot (FRA) +30,05.Sebastian Samuelsson (SWE) +37,06.Tarjei Bø (NOR) +38,07.Johannes Dale-Skjevdal (NOR) +38,08.Quentin Fillon Maillet (FRA) +41,09.Emilien Jacquelin (FRA) +55,010.Martin Ponsiluoma (SWE) +1:03,011.Campbell Wright (USA) +1:08,012.Andrejs Rastorgujevs (LAT) +1:17,013.Benedikt Doll (GER) +1:41,014.Johannes Kühn (GER) +1:42,015.Tommaso Giacomel (ITA) +1:43,016.Philipp Nawrath (GER) +1:45,017.Adam Runnalls (CAN) +1:47,018.Lukas Hofer (ITA) +1:48,020.Endre Strømsheim (NOR) +1:54,021.Dmytro Pidručnyj (UKR) +2:05,022.Niklas Hartweg (SUI) +2:06,023.Jesper Nelin (SWE) +2:08,024.Viktor Brandt (SWE) +2:09,025.Philipp Horn (GER) +2:12,026.Fabien Claude (FRA) +2:14,027.Jakov Fak (SLO) +2:19,028.Didier Bionaz (ITA) +2:20,029.David Komatz (AUT) +2:25,030.Timofej Lapšin (KOR) +2:27,031.Tero Seppälä (FIN) +2:29,032.Florent Claude (BEL) +2:30,034.Lovro Planko (SLO) +2:49,035.Alexandr Muchin (KAZ) +2:51,036.Rene Zahkna (EST) +2:53,037.Pavel Magazejev (MDA) +2:56,038.Jake Brown (USA) +2:57,039.Anton Dudčenko (UKR) +3:00,040.Konrad Badacz (POL) +3:01,042.Maxim Makarov (MDA) +3:07,043.Tomas Kaukenas (LTU) +3:08,044.Sean Doherty (USA) +3:10,045.Vladislav Kirejev (KAZ) +3:11,046.Jeremy Finello (SUI) +3:17,047.Anton Vidmar (SLO) +3:18,048.George Marian Coltea (ROU) +3:22,049.Felix Leitner (AUT) +3:24,050.Sebastian Stalder (SUI) +3:25,051.Raido Ränkel (EST) +3:27,052.Patrick Braunhofer (ITA) +3:28,053.Patrick Jakob (AUT) +3:29,054.Otto Invenius (FIN) +3:30,055.Heikki Laitinen (FIN) +3:31,056.Vytautas Strolia (LTU) +3:32,057.Joscha Burkhalter (SUI) +3:33,059.Dmitrij Šamajev (ROU) +3:36,060.Artěm Pryma (UKR) +3:37,0

Asi nikoho nepřekvapí, že stíhacím závodům v této sezoně dominují Norové, tak jako vlastně celému Světovému poháru. Johannes Boe je majitelem červeného trikotu pro lídra disciplíny, když dvě stíhačky vyhrál. V dalších stíhacích závodech se radovali Endre Stomsheim (nebude v neděli na startu), Johannes Dale-Skjevdal a jednou také Švéd Sebastian Samuelsson. To hned během první zastávky SP v Östersundu, kde výkonnost Norska nebyla tak dominantní jako od Hochfilzenu. Nelze se tak divit, že hlavní favority nedělní stíhačky je třeba hledat mezi Nory. Pokud by Francouz Eric Perrot a Švéd Sebastian Samuelsson dokázali střílet bez chyby, možná by hegemonii Norska mohli narušit, ale vše před závodem nasvědčuje tomu, že stupně vítězů by opět mohly být ryze norské. Biatlon je ale krásný v tom, že se dá občas dost složitě predikovat.

1.Johannes Thingnes Bø (NOR) 311 b2.Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 304 b3.Endre Strømsheim (NOR) 254 b4.Tarjei Bø (NOR) 230 b5.Sturla Holm Lægreid (NOR) 228 b6.Sebastian Samuelsson (SWE) 195 b7.Vetle Sjastad Christiansen (NOR) 192 b8.Martin Ponsiluoma (SWE) 188 b9.Philipp Nawrath (GER) 161 b10.Emilien Jacquelin (FRA) 154 b

1.Johannes Thingnes Bø (NOR) 806 b2.Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 714 b3.Tarjei Bø (NOR) 708 b4.Vetle Sjastad Christiansen (NOR) 582 b5.Endre Strømsheim (NOR) 549 b6.Sturla Holm Lægreid (NOR) 548 b7.Martin Ponsiluoma (SWE) 476 b8.Benedikt Doll (GER) 465 b9.Johannes Kühn (GER) 444 b10.Tommaso Giacomel (ITA) 431 b