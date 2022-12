ONLINE: Paulína Bátovská Fialková dnes (preteky s hromadným štartom, Annecy)

Štartová listina:



1. Julia Simonová (FRA)

2. Lisa Vittozziová (ITA)

3. Elvira Öbergová (SWE)

4. Denise Herrmannová-Wicková (GER)

5. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)

6. Linn Perssonová (SWE)

7. Markéta Davidová (CZE)

8. Hanna Öbergová (SWE)

9. Dorothea Wiererová (ITA)

10. Lisa Theresa Hauserová (AUT)



11. Anna Magnussonová (SWE)

12. Vanessa Voigtová (GER)

13. Anaïs Chevalierová-Bouchetová (FRA)

14. Mari Ederová (FIN)

15. Sophia Schneiderová (GER)

16. Paulína Bátovská Fialková (SVK)

17. Anna Weidelová (GER)

18. Aita Gasparinová (SUI)

19. Karoline Offigstad Knottenová (NOR)

20. Elisa Gasparinová (SUI)



21. Lou Jeanmonnotová (FRA)

22. Chloé Chevalierová (FRA)

23. Sophie Chauveauová (FRA)

24. Caroline Colombová (FRA)

25. Emma Lunderová (CAN)

26. Anna Gandlerová (AUT)

27. Franziska Preussová (GER)

28. Lena Häckiová-Grossová (SUI)

29. Jessica Jislová (CZE)

30. Ragnhild Femsteineviková (NOR)