Vlhová spravila v úvode slalomu veľkú chybu, na rivalky výrazne stratila

Katharina Liensbergerová má po šiestom mieste Petry Vlhovej našliapnuté k zisku malého krištáľového glóbusu v slalome.



Rakúšanka sa umiestnila aj pred Mikaelou Shiffrinovou, ktorá je v tomto momente jej najväčšou súperkou, Shiffrinová by však musela zmazať odstup 9 desatín, aby ešte mohla zabojovať o celkový triumf v slalome.



Petra Vlhová po menšej chybe teda so šiestou priečkou, ktorú ak v druhom kole obháji (ale zároveň jej stačí aj posledné bodované 15. miesto), stane sa víťazkou celkového poradia Svetového pohára v alpskom lyžovaní za sezónu 2020/2021. Slovenka má k tomu dobre našliapnuté, druhé kolo sa začína o 13:30.

Prvé kolo nedokončili: Erin Mielzynská (CAN), Franziska Gritschová (AUT), Marta Bassinová (ITA).

Koniec Prvé kolo slalomu žien sa práve skončilo.

24 Sophie Mathiouvá pri svojom debute vo Svetovom pohári posledná s mankom vyše 4 sekúnd. Juniorská majsterka sveta v slalome však v druhom kole bude štartovať prvá a ešte môže prekvapiť.

23 Marta Bassinová z Talianska dnešný slalom nedokončí.

22 Noensová sa na 14. priečke dlho neohriala, vystriedala ju tam Talianka Federica Brignoneová, ktorá na Liensbergerovú stratila 2,90 stotín sekundy.

21 Vzhľadom na štartové číslo asi bude hlásiť spokojnosť Nastasia Noensová. Síce vyše trojsekundové manko, ale pozícia číslo štrnásť.

20 Andreja Slokarová robí výraznú chybu v strede trate a prišla tak o prvú desiatku. Slovinka priebežne pätnásta.

19 Camille Rastová stratila v jednej časti správne držanie palice. Odrazilo sa to aj na výsledku, Švajčiarka mieri na 15. pozíciu.

18 Spokojná bude Sara Hectorová! Švédka bola o stotinku rýchlejšia ako Moltzanová, berie tak siedmu pozíciu! Severanka výrazne šťastná!

17 Nedarilo sa ani jej krajanke Katharine Gallhuberovej. Posledná z Rakúšaniek v prvom kole len o tri stotiny predbehla Huberovú. Mimo vedúcej Liensbergerovej je to malé rakúske trápenie...

16 Katharina Huberová nemala šancu ohroziť prvé pretekárky. Ešte na poslednom medzičase to vyzeralo na boj o prvú desiatku, napokon ale Rakúšanka posledná s najvyšším mankom 3,59 stotín sekundy.

15 ONLINE: Petra Vlhová dnes - slalom 1. kolo v Lenzerheide (zjazdové lyžovanie) | sportnet.sme.sk Chybička v úvode, ale Slovenka reprezentujúca Česko, Martina Dubovská, to vytiahla aspoň na ôsme miesto s odstupom 2,42 stotín sekundy. Škoda, mohlo to byť o čosi lepšie.

14 ONLINE: Petra Vlhová dnes - slalom 1. kolo v Lenzerheide (zjazdové lyžovanie) | sportnet.sme.sk Franziska Gritschová je druhou pretekárkou, ktorá vypadáva. Slušný štart, po prvom sektore len 24-stotinová strata na líderku, no potom Gritschová výrazne chybovala, až ju to napokon vyradilo z pretekov.

13 Vyzeralo to na umiestnenie na šiestej či siedmej priečke, napokon ale Irene Curtoniová berie ôsmu pozíciu. Talianka sa teší z takéhoto výsledku, mohlo by to stačiť aj na prvú desiatku po prvom kole.

12 Na siedme miesto za Petru Vlhovú ide Paula Moltzanová z USA. Za Slovenkou však zámorská pretekárka zaostala o vyše štyri desatiny.

11 Chiara Mairová s najhoršou jazdou prvého kola. Manko až 3,24 stotín sekundy, Rakúšanka môže zabudnúť na lepšie umiestnenie.

10 Paradoxne je to najvyrovnanejšie v závere výsledkovej listiny. Nórka Kristina Riisová-Johannessenová je ôsma, keď poslednú pretekárku predbehla o tri stotiny.

9 ONLINE: Petra Vlhová dnes - slalom 1. kolo v Lenzerheide (zjazdové lyžovanie) | sportnet.sme.sk Na body zo švajčiarskeho Lenzerheide môže zabudnúť Erin Mielzynská, ktorá vypadáva už na prvých bránach. Kanaďankin hnev môžeme počuť z ruchových mikrofónov. A už aj vidieť, keď Mielzynská zahadzuje svoje palice do snehu.

8 Nedarilo sa ani Ane Bucikovej zo Slovinska. Nie je z toho posledná priečka, Buciková bola o necelú desatinu rýchlejšia, ako Lena Dürrová.

7 Až za Slovenku sa po svojej jazde radí Lena Dürrová z Nemecka, ktorá je až siedma s odstupom 2,76 sekundy.

Katharina Liensbergerová sa tak razom dostáva do pozície favoritky na malý krištáľový glóbus. Rakúšanka má náskok deviatich desatín pred Shiffrinovou a takmer dve sekundy pred Vlhovou.

6 ONLINE: Petra Vlhová dnes - slalom 1. kolo v Lenzerheide (zjazdové lyžovanie) | sportnet.sme.sk Petra dnes nepredviedla ideálne prvé kolo, videli sme viacero chýb a tak Slovenka je až posledná so stratou 1,84 sekundy. Škoda, ale stále by to malo stačiť niekde na úroveň získaných bodov.

6 Slovenka s veľkou chybou už na prvom sektore, potom to aspoň niečo málo korigovala na tom druhom.

6 Je tu Petra, držme jej palce!

5 O prekvapenie sa nepostarala Michelle Gisinová. Švajčiarka na prvom medzičase viedla o tri stotiny, lenže postupne začala zaostávať, aby to po finiši stačilo na piate miesto s odstupom 1,24 sekundy.

4 ONLINE: Petra Vlhová dnes - slalom 1. kolo v Lenzerheide (zjazdové lyžovanie) | sportnet.sme.sk Slabší začiatok od Mikaely Shiffrinovej, strata sa postupne prehlbovala. Američanka napokon s mankom deviatich desatín sekundy, je z toho tretia priečka! Toto nebude ideálna východisková pozícia do bitky o malý krištáľový glóbus.

3 ONLINE: Petra Vlhová dnes - slalom 1. kolo v Lenzerheide (zjazdové lyžovanie) | sportnet.sme.sk Katharina Liensbergerová zavelila na prvenstvo! Rakúšanka v cieli jasne prvá o 7 desatín sekundy! S týmto budú mať čo robiť aj Shiffrinová, ktorá ide priamo po nej a naša Petra Vlhová.

2 ONLINE: Petra Vlhová dnes - slalom 1. kolo v Lenzerheide (zjazdové lyžovanie) | sportnet.sme.sk Čas Kanaďanky o rovnú pol sekundu vylepšila Nórka Kristin Lysdahlová. Ani ona však nebola jasnou favoritkou dnešného slalomu, tie prichádzajú až teraz.

1 Laurence St. Germainová je prvou pretekárkou v cieli. Kanaďanka dosiahla čas 55,07, od ktorého sa budeme vedieť ďalej odraziť.

Štart Prvé kolo sa práve začalo.

Petra Vlhová sa krátko po 14:00 môže stať víťazkou Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien za sezónu 2020/2021. Potrebuje k tomu jediné – získať aspoň päť bodov.



O 96 bodov zaostávajúca Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová do slalomu po rôznych špekuláciách napokon nenastúpi, takže Slovenke postačí prakticky akákoľvek bodovaná pozícia.



25-ročná Vlhová má na dosah aj triumf v slalome. Stačí jej k tomu aj druhé miesto v dnešných pretekoch. Má totiž viac ako dvadsaťbodový náskok na dvojicu Katharina Liensbergerová – Mikaela Shiffrinová, pričom rozdiel medzi prvou a druhou priečkou je práve dvadsať bodov.



Samozrejme, toto je len jedna z možností, ktorá by Slovenke stačila aj na malý krištáľový glóbus. Rakúšanka s Američankou majú dnes štartové čísla tri a štyri, zatiaľ čo Petra má šestku, čím tak bude v miernej nevýhode. Budeme zvedaví, ako sa s tým slovenská hviezda dokáže popasovať v prvom kole.

Priebežné poradie slalomu (8/9):



1. Petra Vlhová (SVK) 612 bodov



2. Katharina Liensbergerová (AUT) 590

3. Mikaela Shiffrinová (USA) 575

4. Michelle Gisinová (SUI) 431

5. Wendy Holdenerová (SUI) 415

6. Lena Dürrová (GER) 217

...

10. Martina Dubovská (CZE) 159

Priebežné celkové poradie SP (29/31):



1. Petra Vlhová (SVK) 1352 bodov



2. Lara Gutová-Behramiová (SUI) 1256

3. Michelle Gisinová (SUI) 1025



4. Mikaela Shiffrinová (USA) 915

5. Marta Bassinová (ITA) 840

6. Federica Brignoneová (ITA) 817

7. Katharina Liensbergerová (AUT) 763

8. Sofia Goggiaová (ITA) 740

9. Corinne Suterová (SUI) 735

10. Wendy Holdenerová (SUI) 535

...

12. Ester Ledecká (CZE) 453

41. Martina Dubovská (CZE) 159