ONLINE: Nitra - Poprad dnes (štvrťfinále play off, 1. zápas)

Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní 1. kola štvrťfinále play-off Tipos extraligy medzi Nitrou a Popradom.



Nitra končila základnú časť výhrou 5:2 nad Trenčínom. Tretie miesto jej pomohol získať ostrostrelec aktuálneho ročníka Samuel Buček. Do sietí súperov napálil neuveriteľných 41 pukov a stal sa absolútnym kráľom strelcov extraligy. Pod Zoborom by to mohlo vrieť od úvodnej štvrťfinálovej previerky. Corgoni boli vždy známi ohnivým publikom a keďže už neexistujú žiadne prekážky a obmedzenia navštevovať štadióny, určite sa toho po troch rokoch dočkáme.



Poprad s obrovským šťastím preťal prvú šestku tabuľky. Rozhodujúce posledné kolo v Michalovciach zvládol za dva body a musí za to ďakovať legionárovi Ullymu, ktorý premenil dôležitý samostatný nájazd. S kamzíkmi to bolo v tejto sezóne všelijaké a až Martin Hrnčár sčasti dal tímu správny smer. Ktovie, aké by to bolo v prípade pokračovania Petra Mikulu. Ale o tom je už zbytočné polemizovať. Úradujúci vicemajster na ďalekom západe kožu lacno nepredá a je márne premýšľať nad tým, či chce brať z Nitry aspoň bod.



Vzájomné zápasy Nitry s Popradom v základnej časti 2021/22:



Poprad – Nitra 3:4pp

Nitra – Poprad 4:3pp

Poprad – Nitra 4:6

Nitra – Poprad 5:2