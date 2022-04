O štvrtom semifinalistovi Kaufland play-off Tipos extraligy sa bude musieť rozhodnúť až v siedmom zápase. Domáca Nitra privíta v pondelok o 18:00 súpera z Popradu.Mužstvo pod vedením Antonína Stavjaňu nevstúpilo do štvrťfinále vôbec ideálne. Na domácom ľade prehralo s kamzíkmi rozdielom triedy 0:4. Do druhého zápasu už ale vstúpili Nitrania ako vymenení. Poprad nedostal žiadnu šancu a prehral vysoko 1:7. Séria sa následne presunula, kde sa ako prvá prihlásila o slovo Nitra, keď vyhrala 4:6 a získala vedenie v sérii 2:1. To však netrvalo dlho. Kamzíci sa veľmi rýchlo vrátili do série víťazstvom 4:2, následne vydolovali víťazstvo aj pod Zoborom a už včera mali možnosť zúžitkovať mečbal. Nitra ale vyhrala pod Tatrami výsledkom 1:5 a záverečný siedmy zápas série, ktorý rozhodne o postupujúcom do semifinále sa tak uskutoční pod Zoborom. O tom aká atmosféra nás čaká zajtra v Nitra aréne snáď netreba ani rozprávať. Jedno je jasné, oba tímy zatnú zuby a budú bojovať až do samého konca.