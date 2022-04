Nitra je v semifinále. Nad Popradom jasne vyhrala rozhodujúci zápas

Tipos extraliga - štvrťfinále play off, 7. zápas

/konečný stav série: 4:3, do semifinále postúpila Nitra /

NITRA. Hokejisti HK Nitra postúpili v pondelok do semifinále Kaufland play off Tipos extraligy. V rozhodujúcom siedmom stretnutí štvrťfinále zvíťazili doma nad HC Poprad 3:1 a v sérii uspeli 4:3 na zápasy.

Hostia v úvodnej tretine boli najbližšie ku gólu v 13. minúte, keď Livingston nastrelil tyčku. Rozjasať vypredanú Nitra arénu mohol v 17. minúte Buncis, ale v dobrej pozícii mieril iba do Valluša.

II. tretina:

Domáci diváci sa však dočkali v prostrednej časti. V polovici zápasu otvoril skóre spomedzi kruhov Rockwood. Na rozdiel dvoch gólov dal v 34. minúte umiestnenou strelou spoza hráča Hrnka.

"Corgoni" mohli vyhrávať aj väčším rozdielom, to by však nemohol Buncis mieriť iba do žŕdky. Popradčanov podržal v záverečnej minúte mladý brankár Valluš, ktorý zneškodnil už istý gól Bučeka.

III. tretina:

"Kamzíci" potrebovali do tretej tretiny vstúpiť tlakom, čo sa im však vôbec nepodarilo. V 47. minúte navyše inkasovali tretí gól z hokejky aktívneho Bučeka. Popradčania ešte dokázali reagovať v 54. minúte, keď s prispením brániaceho Baláža skončila za chrbtom Honzíka strieľaná prihrávka.

To už však bolo pre hostí neskoro a na záverečný tlak im chýbali sily. Nitra tak využila výhodu domáceho prostredia a postúpila do semifinále.