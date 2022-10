Jeremy „Grizzly“ Kimball Bilance v MMA: 18-9 (OKTAGON MMA: 3-1) Čtvrtý zápas pod křídly OKTAGON MMA čeká amerického Grizzlyho. Poražen byl v organizaci zatím jen od dalšího Němce Timo Feuchta a má tak zápasníkům z této země co vracet. Od prohry s Feuchtem byl veterán Bellatoru či UFC k vidění až takřka po třech letech letos v Ostravě, kde v prvním kole rozkopal Thomase Narma. Vzhledem k úrovni norského Vikinga to ale nelze brát jako nějaké měřítko Jeremyho formy. Jeho jméno získalo na známosti česko-slovenského publika zejména úspěšným dvojzápasem proti Miloši Petráškovi. Kimball zde stejně jako v dalších duelech ukázal primárně skvělý postoj, KO úder, ale vzhledem ke svým proporcím také rychlé kopy na všechny úrovně těla. Přesun o váhovou kategorii výš, dlouhá zápasová pauza a tvrdý soupeř. To vše dohromady nedává Kimballovi vočích veřejnosti zrovna velké šance, ale amerického pořízka nelze jen tak podceňovat. V kleci už potkal mnohem kvalitnější soupeře, než které měl před sebou Moeil. Předpokládat můžeme dost pravděpodobně jediné, a to, že tento zápas velmi pravděpodobně nebude trvat celých 15 minut.

Hatef „Boss“ Moeil Bilance v MMA: 12-4 (OKTAGON MMA: 1-0) Člen düsseldorfského UFD Gymu íránského původu aktuálně táhne sérii osmi výher v řadě od prohry v KSW, která se datuje až do března 2018. Je třeba určitě zmínit, že Moeil poprvé v kariéře bude absolvovat dva po sobě jdoucí zápasy v jedné organizaci. Doposud organizace velmi střídal a nyní to vypadá, že našel své místo a bude systematicky putovat za titulem, na který rozhodně má. Takřka 120 kilogramů vážící Boss už od pohledu působí jasně dojmem zápasníka s ničivou silou a jeho výkony to následně potvrzují. 10 tvrdých ukončení z 12 výher je toho jasným důkazem. V OKTAGON MMA se poprvé představil v červnu ve Frankfurtu, když doktoři do třetího kola už nemohli pustit Brazilce Kerissona. Moeila čeká nyní největší výzva kariéry a dá se čekat snaha dostat boj na pletivo či na zem a využívání výškové převahy.

