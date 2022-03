ONLINE: Michalovce - Košice dnes (štvrťfinále play off, 1. zápas)

Čaká nás papierovo najvyrovnanejšia séria, proti sebe sa postavia štvrtý a piaty celok po 50-zápasovej základnej časti.



Štvrté Michalovce ju ukončili s 88 bodmi na konte a prekvapivo negatívnym skóre 136:140. Zemplínčania nemali ideálny finiš, z ostatných piatich stretnutí dve prehrali po riadnom hracom čase, z triumfu sa tešili trikrát. V ich prospech bude hrať domáce prostredie na úvod štvrťfinále – niekedy to však môže byť prílišná ťarcha. Navyše, derby favorita nepozná.



Košice idú do štvrťfinále z piateho miesta s 82 bodmi a skóre 155:132. Základnú časť ukončili štyrmi triumfmi po sebe, avšak aj v ich prípade platí, že naposledy hrali ešte 13. marca. Oceliari by radi prelomili prekliatie play-off, naposledy sa do semifinále pozreli ešte v ročníku 2015/16.