Futbalové prestupy ONLINE: Plzeň získala nigérijského útočníka (27. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - zima 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok 27. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - utorok, 27. január
Leverkusen získal švajčiarskeho brankára Omlina
11:15 Futbalový Leverkusen získal švajčiarskeho brankára Jonasa Omlina z Borussie Mönchengladbach. Prichádza na hosťovanie do konca sezóny, oznámil účastník Ligy majstrov na svojom webe. Bayer tak reaguje na zranenie brankára Marka Flekkena, ktorý bude dlhší čas chýbať.
Omlin kvôli zraneniu prišiel o miesto v základnej zostave Mönchengladbachu, pozíciu jednotky prevzal Moritz Nicolas. Hosťovanie je pre Švajčiara novou šancou. "Jonas je medzinárodne skúsený brankár, ktorý opakovane preukázal svoje kvality v kluboch vo Švajčiarsku, Francúzsku a Bundeslige," povedal športový riaditeľ Leverkusenu Simon Rolfes.
Flekken si počas ligového zápasu proti Hoffenheimu (0:1) poranil väz v pravom kolene a bude niekoľko týždňov mimo hry. Blaswich ho zastúpil v ďalších dvoch súťažných stretnutiach. Omlin bol okamžite dopísaný na pohárovú súpisku pre stredajší zápas Ligy majstrov proti Villarrealu.
Plzeň získala iného nigérijského útočníka Lawala
10:10 Po odchode Rafia Durosinmiho do Pisy získala futbalová Viktoria Plzeň iného nigérijského útočníka Salima Faga Lawala z chorvátskeho klubu NK Istra. Podpísal s Viktoriou zmluvu na tri a pol roka, uviedol klub na svojom webe.
Prestupovú sumu a ďalšie náležitosti transferu sa kluby rozhodli nezverejňovať. Podľa zákulisných zdrojov za hráča Plzeň zaplatí okolo troch miliónov eur, takže bude doteraz najdrahšou posilou Viktórie.
Lawal si v Istre pripísal 15 gólov a dve asistencie v 64 zápasoch. S reprezentáciou Nigérie na nedávnom Africkom pohári národov vybojoval tretie miesto, zahral si však len minútu. "Po odchode Rafia Durosinmiho sme chceli zvýšiť konkurenciu v ofenzíve, čo sa plní príchodom Salima Faga Lawala. Ide o rýchlostný typ hráča, ktorý môže nastupovať ako na hrote, tak na krídle.
Som rád, že sa podarilo transfer realizovať a môžeme s ním počítať už pre víkendový ligový štart," povedal športový riaditeľ klubu Martin Vozábal.