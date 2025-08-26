Futbalové prestupy ONLINE: Dlhoročná opora Realu mieri do Bundesligy (26. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 je v plnom prúde. Kluby mali toto leto možnosť využiť aj špeciálne obdobie kvôli MS klubov USA, ktoré trvalo od 1. do 10. júna.
Na Slovensku sa prestupuje od 15. júna až do 6. septembra, v TOP 5 európskych ligách sa skončí obdobie prestupov 1. septembra.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok 26. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - utorok, 26. august
Bayern sa zaujíma o útočníka Chelsea
10:20 Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov má stále záujem o príchod senegalského útočníka Nicolasa Jacksona z Chelsea. Na rad má prísť rokovanie medzi klubmi.
Bavorský klub a 24-ročný zakončovateľ sa už údajne dohodli, informuje agentúra DPA. Podľa televízie Sky má Bayern záujem o hosťovanie, no londýnsky klub preferuje trvalý prestup.
Ešte približne pred tromi týždňami športový riaditeľ nemeckého šampióna Max Eberl poprel, že by Bayern o Jacksona prejavil záujem.
Odchod bývalého útočníka španielskeho Villarrealu a autora desiatich gólov z minulej sezóny Premier League je ale vysoko pravdepodobný.
Taliansky tréner Chelsea Enzo Maresca ho totiž nezaradil do kádra pre prvé dva zápasy novej sezóny a Senegalčanovi dokonca verejne odporučil, aby sa obzeral po alternatívach.
Vázquez si vyskúša Nemecko
9:30 Španielsky pravý obranca Lucas Vázquez opustil Real Madrid po desiatich úspešných sezónach a mieri do nemeckej Bundesligy.
Ako voľný hráč sa stane novou posilou Bayeru Leverkusen. Vázquez už absolvoval zdravotnú prehliadku a podpis by mal nasledovať v nasledujúcich dňoch.
34-ročný Vázquez od debutu v bielom drese v roku 2015 naskočil do viac ako 400 zápasov a získal s Realom neuveriteľných 23 trofejí vrátane piatich triumfov v Lige majstrov a štyroch ligových titulov v La Lige.