Futbalové prestupy ONLINE: Donnarumma je otvorený odchodu z PSG (12. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnili MS klubov v USA, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.
Toto špeciálne obdobie zároveň platilo aj pre všetky anglické kluby.
Kluby už dnes môžu rokovať s hráčmi aj s inými klubmi o prestupových čiastkach a podmienkach zmlúv. Rovnako majú možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok 12. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - utorok, 12. august
Paríž skompletizoval prestup Ukrajinca
11:55 Ukrajinský futbalista Iľja Zabarnyj skompletizoval prestup do Paríža St. Germain.
Dvadsaťdvaročný obranca posilnil víťaza Ligy Majstrov z anglického Bournemouthu, v klube podpísal zmluvu na päť rokov. Stal sa tak historicky prvým ukrajinským hráčom v štruktúrach parížskeho A-tímu.
PSG sa o reprezentanta Ukrajiny zaujímal už pred viac ako dvoma mesiacmi, ale Bournemouth dlho odmietal ponuky na prestup jedného zo svojich kľúčových hráčov.
Podľa informácií Sky Sports sa kluby dohodli na odstupnom 63 miliónov eur, konečná suma sa môže navýšiť ešte o bonusy. Zabarnyj prichádza do Paríža vytvoriť konkurenciu pre 31-ročného Brazílčana Marquinhosa.
Bournemouth tak počas leta prišiel už o troch obrancov, ktorí v uplynulom ročníku pravidelne nastupovali v základnej zostave. Maďar Miloš Kerkez sa presťahoval do Liverpoolu a Dean Huijsen si od novej sezóny zahrá za Real Madrid.
Leverkusen získal mladého útočníka
11:20 Holandský futbalista Ernest Poku sa stal novou posilou Bayeru Leverkusen. Klub v utorok na oficiálnej webovej stránke informoval o päťročnej zmluve pre mládežníckeho reprezentanta Oranjes.
Nemecký majster zo sezóny 2023/2024 zaplatil za jeho služby holandskému AZ Alkmaar približne 10 miliónov eur.
Dvadsaťjedenročný Poku sa s Alkmaarom rozlúčil počas víkendu asistenciou pri otváracom góle v dueli 1. kola Eredivisie proti Groningenu.
Rodák z Amsterdamu podpísal v AZ svoj vôbec prvý profesionálny kontrakt v roku 2020, odvtedy nastúpil v jeho drese na 79 duelov. V tíme Erika ten Haaga by mal v krídelných priestoroch nahradiť Jeremieho Frimponga, ktorý spoločne s Florianom Wirtzom odišiel v lete do Liverpoolu.
„Farmaceuti“ prišli aj o stredopoliara Granita Xhaku, či obrancu Jonathana Taha. Tých nahradili Malik Tillman a Jarell Quansah, brankársky post posilnil ďalší Holanďan Mark Flekken.
Donnarumma by mohol prestúpiť do Anglicka
10:35 Taliansky futbalový brankár Gianluigi Donnarumma je otvorený možnosti odchodu z Paríža St. Germain. Podľa agentúry DPA odíde z PSG, ak francúzsky klub dostane adekvátnu ponuku.
Talian chýbal v zápasovej nominácii na stredajší zápas o Superpohár UEFA proti Tottenhamu.
Dvadsaťšesťročný Donnarumma sa s vedením PSG nedohodol na novej zmluve, pričom súčasná mu platí do júna 2026. Vedenie klubu si medzičasom zmluvne poistilo jeho náhradníka Lucasa Chevaliera.
Meno člena víťazného tímu Ligy Majstrov sa v uplynulých dňoch spája najmä s klubmi z Premier League. Najväčším kandidátom o jeho podpis je Manchester United, žiadne dialógy však zatiaľ údajne medzi klubmi neprebehli.
S PSG má Donnarumma na konte aj štyri ligové tituly. Predtým pôsobil v AC Miláno, v ktorom nastúpil na viac ako 200 stretnutí.