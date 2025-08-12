Veľká zmena na lavičke súpera Slovenska. Po pätnástich rokoch prišiel o trénera

Pod jeho taktovkou sa reprezentácia prebojovala do prvej stovky rebríčka FIFA.

LUXEMBURG. Luc Holtz po pätnástich rokoch ukončil svoje pôsobenie na lavičke luxemburskej futbalovej reprezentácie, ktorá je jedným zo súperov Slovenska v blížiacej sa kvalifikácii MS 2026.

Agentúra DPA informovala, že 56-ročný Luxemburčan bude v novej sezóne pôsobiť ako tréner nemeckého treťoligistu Waldhof Mannheim.

Holtz viedol Luxembursko od augusta 2010. Pod jeho taktovkou sa reprezentácia z krajiny s necelými 700-tisíc obyvateľmi prebojovala do prvej stovky rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Aktuálne jej v najnovšom júlovom vydaní renkingu patrí 92. priečka. Vlani sa Luxembursko takmer prebojovalo na prvý veľký turnaj v histórii, v semifinále C-vetvy Ligy národov však podľahlo Gruzínsku 0:2.

Do finále baráže ME 2024 a neskôr aj na samotný šampionát tak postúpil jeho súper.

„Trénerské pôsobenie na lavičke Luxemburska bolo pre mňa úžasné. Vyformovalo ma po osobnostnej i profesionálnej stránke. Teším sa na začiatok novej kapitoly vo Waldhofe Mannheim," uviedol Holtz, ktorý viedol Luxembursko v 144 medzištátnych zápasoch.

Podľa špecializovaného portálu L´Equipe v nich dosiahol bilanciu 33 víťazstiev, 29 remíz a 82 prehier.

Zaujímavosťou je, že najdlhšie aktívne slúžiacim reprezentačným trénerom v Európe zostáva Koldo Alvarez z Andorry.

Na druhú priečku sa namiesto Holtza posunul Didier Deschamps, ktorý je trénerom Francúzska od júla 2012.

Luxembursko, Nemecko a Severné Írsko sú súpermi slovenskej reprezentácie v novom kvalifikačnom cykle MS 2026.

Zverenci Francesca Calzonu otvoria zápolenia v A-skupine proti Nemecku (4. septembra v Bratislave), ďalší zápas ich čaká práve proti Luxembursku (7. septembra v Luxemburgu).

S týmto súperom sa „sokoli“ stretli aj v kvalifikácii ME 2024. V Trnave sa v marci 2023 zrodila remíza 0:0 a v októbri 2023 v Luxemburgu vyhrali hostia 1:0, čím sa priblížili k účasti na finálovom turnaji.

