Futbalové prestupy ONLINE: Prestup Hancka do Juventusu sa komplikuje (štvrtok, 9. január)

Futbalové prestupy ONLINE (zima 2025)

Dohrá Hancko sezónu vo Feyenoorde?

Zamýšľaný prestup Dávida Hancka z Feyenoordu Rotterdam do Juventusu Turín by sa mohol posunúť zo zimy do leta.

Slovenský obranca je už niekoľko týždňov spájaný s odchodom do tímu talianskeho multišampióna, ale k definitívnej dohode medzi klubmi stále nedošlo. A možno v zimnom prestupovom okne ani nedôjde.