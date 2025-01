Košice majú prvú zimnú posilu. Získali odchovanca Slovana, naposledy hral v Česku

Dvadsaťdvaročný reprezentant do 21 rokov dúfa aj vo svoju účasť na domácich ME v tejto vekovej kategórii, ktoré sú na programe od 11. júna.

"Pochopiteľne, že mojou motiváciou je pravidelne hrávať a podávať kvalitné výkony aj smerom k blížiacemu sa európskemu šampionátu hráčov do 21 rokov. Najviac však chcem pomôcť Košiciam naplniť ich ciele," dodal Čerepkai.

"Veľmi sa teším, že k nám Roman prestúpil. Je to reprezentant Slovenska do 21 rokov a je to chlapec, ktorý má veľký talent. A som rád, že ho bude ďalej rozvíjať v Košiciach. Je to perspektívny futbalista aj smerom do budúcnosti a verím, že sa mu bude v našom drese dariť," povedal nový športový riaditeľ Košíc Marek Sapara.