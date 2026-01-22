Futbalové prestupy ONLINE: Skalicu opúšťa útočník, Džeko sa upísal Schalke (22. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 22. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - štvrtok, 22. január
Celtic Glasgow posilní Čech
14:20 Futbalový útočník Tomáš Čvančara odišiel z Mönchengladbachu na polročné hosťovanie do Celticu Glasgow. Súčasťou dohody je aj opcia na prestup. Známy škótsky klub o tom informoval na svojej internetovej stránke.
"Je to obrovská česť podpísať zmluvu s týmto klubom. Veľmi sa teším, keď začnem hrať a budem tímu pomáhať. Čaká nás veľa výziev.
Som pripravený sa do toho pustiť a urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby sme ich zvládli a priniesli úspech našim skvelým fanúšikom. Celtic je jedným z najväčších mien svetového futbalu a mám radosť, že môžem priložiť ruku k dielu, "vyhlásil dvadsaťpäťročný Čvančara.
Celtic si od neho veľa sľubuje. "Veríme, že má poriadnu kvalitu, a myslíme si, že bude pre náš tím dôležitým prínosom," uviedol tréner Martin O 'Neill.
Čvančara na jeseň hosťoval v Antalyaspore, kde ale na konci minulého roka vypadol z kádra a v januári sa vrátil do Borussie. Podľa tureckých médií upadol v klube v nemilosti po tom, ako sa obrátil na medzinárodnú federáciu FIFA kvôli tomu, že tri a pol mesiaca nedostal výplatu.
Do tureckého celku prišiel v júli a odohral zaň 13 zápasov, v ktorých dal dva góly. Do Mönchengladbachu prestúpil v lete 2023 z pražskej Sparty, ktorej pomohol k titulu. V rodnej krajine nastupoval aj za Opavu či Jablonec. V českej reprezentácii si doteraz pripísal osem štartov. V Nemecku má zmluvu do júna 2028.
Schalke skompletizovalo prestup Džeka
14:15 Bosniansky útočník Edin Džeko sa po 15 rokoch vracia do Nemecka a bude hrať druhú bundesligu za Schalke.
Klub z Gelsenkirchenu oznámil na svojom webe, že s 39-ročným futbalistom podpísal zmluvu do konca tejto sezóny. Vo Fiorentine mal Džeko angažmán do leta.
Džeko do Fiorentiny prišiel vlani v júni, odohral 18 súťažných zápasov a dal dve bránky. Pred tým nastupoval za Fenerbahce, Inter Miláno, AS Rím alebo Manchester City, s ktorým získal dva tituly.
V Nemecku už Džeko pôsobil v rokoch 2007 až 2011 vo Wolfsburgu, kam prestúpil z Teplíc. Vo Wolfsburgu sa kapitán bosnianskej reprezentácie stal najlepším strelcom bundesligy a tímu pomohol k titulu.
V Schalke má pomôcť k návratu do bundesligy. Tím vedie po 18 z 34 kôl tabuľku druhej najvyššej súťaže so štvorbodovým náskokom. V ofenzíve sa ale mužstvu dlhodobo nedarí, na konte má len 22 strelených gólov a v súťaži len dva tímy dali menej gólov.
"Získavame útočníka, ktorý v kariére hral na tej najvyššej úrovni. Popri jeho vodcovských skúsenostiach bude pre mužstvo prínosom ako koncový hráč a strelec, "uviedol riaditeľ profesionálneho futbalu v Schalke Youri Mulder.
Švec skončil v Skalici
13:50 Slovenský futbalista Marek Švec už v jarnej časti nebude pokračovať v tíme MFK Skalica.
Posledný tím priebežnej tabuľky Niké ligy takisto vo štvrtok informoval, že Švec už bol uvoľnený z kádra v závere jesennej časti, rovnako ako Marek Fábry.
Dvadsaťdvaročný útočník zasiahol počas jesennej časti do pätnástich ligových zápasov a strelil v nich tri góly. Okrem toho nazbieral štyri štarty v Slovnaft Cupe.
Celkovo odohral v drese zeleno-bielych 654 ligových minút.
„Marekovi želáme veľa šťastia v ďalšom osobnom aj športovom živote,“ dodal MFK Skalica na svojom webe.
Mainz s novým obrancom
13:50 Rakúsky futbalista Stefan Posch druhýkrát v tejto sezóne zmenil svoje klubové pôsobisko. Dvadsaťosemročný obranca sa dohodol na polročnom hosťovaní s nemeckým Mainzom.
Posch odštartoval ročník ako hráč Bologne, z ktorej potom odišiel na hosťovanie do Coma. S talianskym klubom v stredu podpísal riadny kontrakt, ale len o deň neskôr sa sťahuje do nemeckej Bundesligy.
„Como potvrdzuje, že po splnení záväzku je prestup Stefana Poscha z Bologne trvalý. Posch, ktorý hral v tejto sezóne za Como, sa teraz do jej konca pripojí k Mainzu na hosťovanie,“ citovala z vyhlásenia účastníka Serie A agentúra DPA.
Posch si už v Nemecku obliekal dres Hoffenheimu, v rokoch 2015 až 2022 zaň odohral 126 zápasov.
V tomto ročníku má na konte 15 štartov, za reprezentáciu si zahral siedmich z ôsmich duelov európskej kvalifikácie na MS v USA, Kanade a Mexiku. Rakúšania vyhrali H-skupinu a zaistili si priamy postup na šampionát.
„Stefan Posch je skúsený stredný obranca, ktorý je silný v náročných situáciách a má veľa kvalít. Už ukázal svoje schopnosti, a to v Bundeslige i v zahraničí, a je presne ten defenzívny typ posily, ktorú práve teraz pred druhou polovicou sezóny potrebujeme,“ povedal športový riaditeľ Mainzu Niko Bungert.