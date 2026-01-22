Casemiro opustí anglický klub. Zdôraznil, že navždy zostane v jeho srdci

Brazílsky futbalista Casemiro po sezóne opustí anglický klub Manchester United. Tridsaťtriročný stredopoliar prišiel na Old Trafford v roku 2022 z Realu Madrid a doteraz odohral za „červených diablov“ 146 zápasov, v ktorých strelil 21 gólov.
„Manchester United budem nosiť v srdci po celý život. Od prvého dňa, keď som vstúpil na tento krásny štadión, som pocítil vášeň Old Trafford a lásku, ktorú teraz zdieľam s našimi fanúšikmi.
Nie je čas na rozlúčku, keďže počas nasledujúcich štyroch mesiacov potrebujeme vytvoriť ešte veľa ďalších pamätných momentov,“ citovala kapitána brazílskej reprezentácie agentúra AFP.