Futbalové prestupy ONLINE: Do Škriniarovho tímu prichádza hviezdny Francúz (4. február)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - zima 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v stredu 4. februára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - streda, 4. február
Kanté si zahrá so Škriniarom
8:55 Francúzsky futbalista N’Golo Kanté sa stal spoluhráčom Milana Škriniara vo Fenerbahce Istanbul. Do druhého tímu tabuľky tureckej ligy prestúpil zo saudského Al Ittihadu.
Tridsaťštyriročný Kanté hral za Al Ittihad po prestupe z Chelsea od roku 2023, ale defenzívny stredopoliar už v saudskej lige nechcel pokračovať.
Jeho prestup do Turecka najskôr stroskotal na administratívnej chybe, napokon sa však v utorok zrealizoval. Opačným smerom putoval marocký útočník Youssef En-Nesyri. Kanté má na konte 65 duelov v drese francúzskej reprezentácie
Fenerbahce s kapitánom Škriniarom chce ukončiť 12-ročného čakanie na turecký titul. V tabuľke figuruje po 20. kole na druhej priečke s trojbodovou stratou na mestského rivala Galatasaray.