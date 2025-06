Futbalové prestupy ONLINE: Saudská Arábia láka ďalšieho Slováka (25. jún)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnia MS klubov, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.

Dvadsaťročný stredopoliar príde do tímu z bundesligového WSG Tirol.

12:08 Stefano Pioli už nie je tréner futbalistov saudskoarabského klubu Al Nassr. Podľa talianskych médií by sa mal vrátiť do rodnej krajiny a prevziať kormidlo Fiorentiny. V Al Nassr pôsobí aj porugalský kanonier Cristiano Ronaldo.

9:35 Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda je podľa najnovších správ na prahu prestupu do saudskoarabského klubu Al-Ettifaq.

Tridsaťročný stredopoliar by mal prísť ako voľný hráč a podpísať zmluvu platnú až do roku 2027 a v klube by sa mohol stretnúť s krajanom Marekom Rodákom.

Al-Ettifaq momentálne vedie hviezdny tréner Steven Gerrard.

Duda strávil posledné tri sezóny v talianskom klube Hellas Verona. Predtým pôsobil v nemeckej Bundeslige, kde odohral vyše 100 zápasov za Kolín a Herthu Berlín. Medzitým si krátko vyskúšal anglickú Premier League v drese Norwichu.