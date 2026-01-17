Futbalové prestupy ONLINE: Český klub posilnil talentovaný Ukrajinec (17. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - zima 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v sobotu 17. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - sobota, 17. január
Kapitán Olomoucu do nižšej súťaže
11:45 Futbalová Sigma Olomouc potvrdila prestup kapitána Radima Breiteho do druholigového Artisu Brno.
Šesťdesiattriročný záložník skončil na Hanej po šiestich rokoch a v novom pôsobisku podpísal bližšie nešpecifikovanú zmluvu. Kluby o transfere informovali na svojich weboch.
Breite pôsobil v Sigme od februára 2020, keď prišiel z Liberca. Postupne sa stal jednou z hlavných opôr a od ročníka 2022/23 robil kapitána.
V jesennej časti sezóny za Olomouc zasiahol do 14 z doterajších 19 kôl najvyššej súťaže a nechýbal ani v zápasoch Konferenčnej ligy.
V českej lige má Breite na konte 315 štartov a 16 gólov. V minulosti pôsobil tiež v Tepliciach. V roku 2020 si pripísal jeden štart za české reprezentačné "áčko".
S Artisom ho bude čakať boj o postup do najvyššej súťaže, ambiciózny brniansky klub je po jeseni v druhej lige tretí.
Talentovaný Ukrajinec smeruje do Pardubíc
10:55 Futbalistov Pardubíc posilnil ukrajinský stopér Bohdan Sljubyk. Dvadsaťjedenročný stredný obranca prestúpil na východ Čiech z Ľvovu a v novom pôsobisku podpísal zmluvu na štyri a pol roka. Prvoligový klub to uviedol na svojom webe.
Sljubyk sa predvlani umiestnil na 61. priečke v ankete Zlatý chlapec pre talenty svetového futbalu. Prešiel ukrajinskými mládežníckymi reprezentáciami, patrí do širšieho kádra dvadsaťjednotky.
"Bohdan je typologicky vhodný hráč do futbalu, ktorým sa chceme prezentovať. Je to obrovský talent s veľkým potenciálom. Rokovania boli dlhé a zložité, nakoniec ale všetko dobre dopadlo, "uviedol nový športový riaditeľ pardubického klubu Jiří Bílek.
Sljubyk sa na angažmán v jedenástom tíme českej ligy teší o to viac, že Východočesi pod novým majiteľom Karolom Pražiakom v zime výrazne posilňujú káder.
"Pardubický klub som už nejaký čas sledoval. Veľmi sa mi páči infraštruktúra a ambície celého klubu. Vzniká tu veľký projekt a skvelý tím. V tejto sezóne prišiel nový majiteľ a o to zaujímavejší pre mňa bude za Pardubice hrať, "povedal Sljubyk.