Futbalové prestupy ONLINE: Donnarumma je už jednou nohou v Manchestri (25. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 je v plnom prúde. Kluby mali toto leto možnosť využiť aj špeciálne obdobie kvôli MS klubov USA, ktoré trvalo od 1. do 10. júna.
Na Slovensku sa prestupuje od 15. júna až do 6. septembra, v TOP 5 európskych ligách sa skončí obdobie prestupov 1. septembra.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v pondelok 25. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - pondelok, 25. august
Dvaja hráči Chelsea odchádzajú do Dortmundu
9:20 Vedenie anglického futbalového klubu Chelsea Londýn umožnilo anglickému stredopoliarovi Carneymu Chukwuemekovi a argentínskemu obrancovi Aaronovi Anselminovi odísť do nemeckého Dortmundu, aby skompletizovali svoje prestupy do Borussie.
Dvadsaťjedenročný Chukwuemeka už v Dortmunde pôsobil v druhej polovici sezóny 2024/2025 v rámci hosťovania, teraz by mal podľa BBC Sport prestúpiť za približne 28 miliónov eur. Mládežnícky reprezentant Anglicka odohral za Borussiu 17 zápasov a strelil jeden gól.
Dvadsaťročný Anselmino prichádza k účastníkovi nemeckej Bundesligy naberať hernú prax na ročné hosťovanie. Dohoda medzi klubmi by nemala obsahovať klauzulu o trvalom prestupe.
Chelsea sa odchodmi snaží vyrovnať výdavky za letné prestupy, aby mohla zaregistrovať nové posily na ligovú fázu Ligy majstrov a vyhla sa pokute od Európskej futbalovej únie (UEFA). Londýnsky celok sa môže v závere prestupového obdobia ešte posilniť o Alejandra Garnacha a Xaviho Simonsa, naopak na odchode môže byť až deviatka hráčov.
Donnarumma je blízko prestupu do Man City
8:30 Anglický futbalový klub Manchester City sa priblížil k angažovaniu talianskeho brankára Gianluigiho Donnarummu do svojho tímu.
Podľa renomovaného novinára Fabrizia Romana sa vedenie „Citizens“ dohodlo na podmienkach s reprezentantom Talianska a jeho zástupcami.
Dvadsaťšesťročný Donnarumma pred niekoľkými dňami verejne deklaroval záujem odísť z francúzskeho Parížu Saint-Germain po nezaradení na tímovú súpisku na zápas o Superpohár UEFA proti Tottenhamu Hotspur.
PSG navyše počas leta angažovalo do bránky Lucasa Chevaliera. Talianovi zostáva u účastníka Ligue 1 ešte rok platný kontrakt.
Podľa medializovaných informácií prebiehajú rokovania medzi klubmi, City by malo za angažovanie Donnarummu zaplatiť menej ako 50 miliónov eur.
V bránke by mal nahrať Brazílčana Edersona, pri ktorom so čoraz častejšie spomína odchod do tureckého Galatasarayu Istanbul.