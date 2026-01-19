Futbalové prestupy ONLINE: Reprezentant sa vracia späť do Česka (19. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - zima 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v pondelok 19. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - pondelok, 19. január
Hanousek po piatich rokoch opustil Widzew Lodž
14:00 Futbalista Marek Hanousek po piatich rokoch opustil Widzew Lodž. Defenzívny stredopliar sa s poľským klubom dohodol na ukončení zmluvy. Pätnásty tím ligy o tom informoval na svojom webe.
Hanousek prišiel do vtedy druholigovej Lodže vo februári 2021 z Karvinej. So štvornásobným poľským majstrom sa o vyše rok neskôr vrátil medzi elitu. V Lodži pravidelne nastupoval v základnej zostave, plnil tiež úlohu kapitána. V jesennej časti tohto ročníka ale patril medzi náhradníkov a s klubom predčasne rozviazal spoluprácu.
"Môj čas v tomto milovanom klube skončil. Bolo to úžasných päť rokov a jazda na horskej dráhe. Niečo vo vnútri mi hovorí, že to stálo za to a že to rozhodne nebol premárnený čas. Ďakujem vám za neuveriteľnú podporu, ktorú som od vás dostal. Vždy si ju budem pamätať. Ospravedlňujem sa za chyby, ktoré som urobil, ale keď som sa pozrel do zrkadla, dal som do toho všetko, čo mi moje telo a zručnosti dovolili. Dúfam, že budem môcť hrdo povedať, že som jeden z vás, "uviedol Hanousek.
Bývalý mládežnícky reprezentant získal v roku 2013 titul s Plzňou. Najväčšiu časť kariéry strávil v pražskej Dukle. V českej lige má na konte 210 štartov s bilanciou 15 gólov a deviatich asistencií.
Reprezentant sa vracia z Holandska späť do Česka
12:55 Reprezentačný útočník Václav Sejk prestúpil z Heerenveenu do Olomouca. Podpísal viacročnú zmluvu. Sigma o tom informovala na svojom webe.
Sejk odišiel do holandského tímu z pražskej Sparty vlani v júli na hosťovanie. Heerenveen si uplatnil opciu, následne ho predal do Olomouca. Niekdajší kapitán reprezentácie do 21 rokov nastupoval v českej lige popri Sparte aj za Teplice a Jablonec. V 55 stretnutiach domácej najvyššej súťaže nastrieľal 11 gólov. Hosťoval tiež v holandskom Rode Kerkrade, poľskom Lubline a portugalskom Famalicau.
"Pozícia útočníka bola jednou z tých, na ktorej sme chceli skvalitniť káder. Václav Sejk zapadá do našich predstáv perfektne, "povedal generálny športový manažér Olomouca Pavel Hapal. "Je to víťazný typ, hráča s takou mentalitou potrebujeme. Záujem oň v Sigme bol už skôr. Som veľmi rád, že tentoraz sa nám ho podarilo získať, aj keď rokovania neboli úplne jednoduché. Verím, že sa mu bude v Olomouci dariť, "uviedol.