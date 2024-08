Futbalové prestupy ONLINE: AS Monaco dalo za mladíka viac, ako sa čakalo (pondelok, 12. august)

Futbalové prestupy ONLINE (leto 2024)

Neapol má záujem o dvojicu hráčov

10:10 Podľa Fabrizia Romana je vedenie SSC Neapol pripravené tento týždeň uzavrieť zmluvy s Davidom Neresom a Billym Gilmourom.

Klub spod Vezuvu by mal poslať nové ponuky do Lisabonu aj Brightonu. Brazílčan Neres by mal klub vyjsť na približne 25-30 miliónov eur.