Odíde brazílsky megatalent z Realu Madrid? Hovorí sa o neuveriteľnej sume

MADRID. Brazílsky útočník Realu Madrid Vinicius Jr. je otvorený ponuke zo Saudskej Arábie vo výške viac ako jednej miliardy eur, uviedli v pondelok pre agentúru Reuters zdroje blízke hráčovi.

Dvadsaťštyriročného Viniciusa oslovili predstavitelia saudskoarabského verejného investičného fondu (PIF), aby sa informovali o jeho záujme prestúpiť do Saudi Pro League (SPL) na základe päťročného kontraktu v hodnote približne 200 miliónov eur za sezónu fixne plus bonusy.

Súčasťou balíka by bola aj samostatná 10-ročná zmluva, na základe ktorej by sa stal ambasádorom majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2034, ktoré by sa mali konať v krajine, ale o týchto podmienkach a finančných číslach sa ešte bude rokovať.