Futbalové prestupy ONLINE: Michalovce priviedli posilu z Mexika (8. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnili MS klubov v USA, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.
Toto špeciálne obdobie zároveň platilo aj pre všetky anglické kluby.
Kluby už dnes môžu rokovať s hráčmi aj s inými klubmi o prestupových čiastkach a podmienkach zmlúv. Rovnako majú možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 7. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - štvrtok 7. augusta
Woltemade zrejme neprestúpi do Bayernu
12:22 Športový riaditeľ nemeckého futbalového klubu FC Bayern Mníchov Max Eberl povedal, že prestup útočníka Nicka Woltemadeho z VfB Stuttgart momentálne nie je na pláne.
„Už sme o tom povedali dosť a stojíme si za svojím. My sme snahu o príchod Woltemadeho vyvinuli. Stuttgart nám nedal najavo, že by chcel o prestupe rokovať. Nikdy však nemôžete nič vylúčiť. Prestupové obdobie trvá do 1. septembra a veci sa vždy hýbu. Sme pokojní, tím máme poskladaný a uvidíme, čo sa stane,“ povedal Eberl.
Bayernu sa zatiaľ 23-ročného útočníka nedarí získať. Podľa agentúry DPA víťaz Nemeckého pohára zo Stuttgartu zatiaľ odmietol dve ponuky, druhú približne na úrovni 55 miliónov eur, a to bez rokovania.
Woltemade má byť pripravený na prestup do Mníchova, aj keď s VfB má platný kontrakt do roku 2028. Stuttgart sa však údajne bude zaoberať jeho odchodom iba v prípade, že na stole pristane ponuka na úrovni okolo 65 miliónov eur.
Woltemade zažiaril na nedávnych ME hráčov do 21 rokov na Slovensku, so šiestimi gólmi v piatich zápasoch sa stal najlepším strelcom šampionátu. Dvadsaťtriročný útočník si v uplynulej sezóne nemeckej Bundesligy pripísal dvanásť gólov a ďalších päť pridal v pohári.
Do Michaloviec prichádza hrotový útočník
12:05 Futbalový klub MFK Zemplín Michalovce priviedol ôsmu letnú posilu. Na Zemplín prišiel mexický útočník Jose Lopez.
Vôbec prvý mexický futbalista v histórii klubu podpísal zmluvu na dva roky.
„Chcem zabojovať o miesto v zostave Michaloviec, pomôcť mužstvu gólmi a dobrými výkonmi na ihrisku. Najlepšie sa cítim na hrote útoku. Som silový a súťaživý ofenzívny hráč, nerobí mi problém pomáhať tímu ani v defenzívnej činnosti,“ vyjadril sa pre klubový web Lopez.
Rodák z prístavného mesta Coatzacoalcos ležiaceho v južnej časti mexického štátu Veracruz je odchovanec klubu CF América a naposledy hrával za Tampico Madero, kde v uplynulej sezóne strelil dva góly v jedenástich zápasoch. Bývalý mládežnícky reprezentant Mexika bude prvýkrát pôsobiť mimo jeho rodnej krajiny.
„Všetci spoluhráči a tréneri mi pomáhajú uľahčiť adaptáciu. V novom klube sa cítim veľmi dobre. Čo sa týka slovenského futbalu, registroval som, že Slovan Bratislava účinkoval v minulej sezóne v hlavnej fáze Ligy majstrov.
Keď som vedel, že prídem na Slovensko, začal som si zisťovať informácie o krajine aj Niké lige. Pevne verím, že tu budem spokojný,“ dodal 25-ročný útočník, ktorý oslávi 26. narodeniny už 25. augusta.