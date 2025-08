Futbalové prestupy ONLINE: Newcastle utrpel ďalšiu stratu (3. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnia MS klubov, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.

Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - nedeľa, 3. august

Výrazne stratil cenu

10:40 Dánsky útočník Manchestru United Rasmus Højlund by mohol opustiť červených diablov len za 30 miliónov libier, tvrdí BBC s odvolaním sa na zdroje v klube.

Ak by Højlunda predali za 30 miliónov libier, pre Manchester United by to fakticky znamenalo finančnú stratu, keďže účtovná hodnota útočníka je 43 miliónov libier – ostávajú mu totiž ešte tri roky v päťročnej zmluve, ktorú podpísal.