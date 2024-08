Futbalové prestupy ONLINE: Kováčik má nového spoluhráča z Man City (nedeľa, 25. august)

Futbalové prestupy ONLINE (leto 2024)

Arsenal priviedol stredopoliar z La Ligy

15:00 Mikel Merino prestupuje do londýnskeho Arsenalu. Španielsky stredopoliar už absolvoval zdravotnú prehliadku, dohoda s Realom Sociedad je spečatená.

Kluby sa dohodli na prestupovej sume 32 miliónov eur plus dodatky 5 miliónov eur. Merino podpísal zmluvu do júna 2028 plus opcia na ďalšiu sezónu.