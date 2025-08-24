Futbalové prestupy ONLINE: Spurs sú ochotní dať viac ako 70 miliónov za útočníka City (24. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 je v plnom prúde. Kluby mali toto leto možnosť využiť aj špeciálne obdobie kvôli MS klubov USA, ktoré trvalo od 1. do 10. júna.
Na Slovensku sa prestupuje od 15. júna až do 6. septembra, v TOP 5 európskych ligách sa skončí obdobie prestupov 1. septembra.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 24. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - nedeľa, 24. august
Posila pre Dortmund
9:20 Argentínsky futbalista Aaron Anselmino putuje na ročné hosťovanie z Chelsea do Borussie Dortmund, informuje Fabrizio Romano.
20-ročný obranca sa po skončení sezóny vráti do Londýna, nakoľko dohoda medzi klubmi neobsahuje opciu na trvalý prestup.
BVB bude platiť hráčovi celú jeho mzdu počas jeho pôsobenia vo Westfálsku.
Levy tentokrát neplánuje príliš šetriť
9:15 Brazílsky útočník hrajúci za Manchester City je vysoko na radare Tottenhamu Hotspur, tvrdí Fabrizio Romano.
Londýnsky klub je údajne pripravený minúť viac ako 70 miliónov eur.
Hráč je otvorený prestupu na sever Londýna, no rozhodujúce slovo bude mať jeho aktuálny klub Manchester City.
Ten za neho len pred rokom vysolil 25 miliónov eur, keď ho kupoval z Troyes. Potrebné je však dodať, že francúzsky tím vlastní City Football Group, teda rovnaký majiteľ, akého majú Cityzens.