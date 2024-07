Futbalové prestupy ONLINE: S Mbappém budeme ako z videohry, vraví objav Realu (nedeľa, 14. júl)

10:55 Francúzsky obranca Raphael Varane posilní taliansky klub Calcio Como. U nováčika Serie A tak bude pôsobiť po boku Slováka Petra Kováčika, ktorý prišiel do tímu začiatkom júla z Podbrezovej. Informovala o tom stanica ESPN.

PSG chce talent z Benficy

9:50 Francúzsky klub Paríž St. Germain má záujem o defenzívneho stredopoliara Joaa Nevesa z Benficy Lisabon. V nedeľu o tom informovali portugalské noviny A Bola.

Devätnásťročný odchovanec Benficy má s klubom podpísaný kontrakt do roku 2028. Parížania zaňho ponúkli 70 miliónov eur, no najúspešnejší portugalský klub histórie chce za mladíka najmenej 100 miliónov.

Benfica by si Nevesa rada udržala aj v nasledujúcej sezóne. Stredopoliarovi už ponúkla novú zmluvu so zvýšením platu, no Portugalčan ju odmietol.