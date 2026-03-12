Španieli informovali o dejisku súboja s Argentínou. Budú mať majstri Európy výhodu?

ČTK|12. mar 2026 o 22:23
Duel sa mal pôvode hrať v Katare na štadióne Lusail.

Zápas medzi futbalovými majstrami Európy zo Španielska a juhoamerickými šampiónmi Argentínčanmi, takzvaná Finalissima, sa bude 27. marca hrať namiesto Dauhy v Madride na štadióne Realu.

Jednomyseľne o tom vo štvrtok informovali španielske médiá, Európska únia UEFA informáciu nepotvrdila.

Duel sa mal v Katare hrať na štadióne Lusail, kde Argentínčania v decembri 2022 zvíťazili vo finále majstrovstiev sveta po penaltách nad Francúzskom.

Kvôli bezpečnostným a logistickým rizikám súvisiacim s prebiehajúcim konfliktom na Blízkom východe sa však začalo uvažovať o jeho presunutí.

Španieli informovali o dejisku súboja s Argentínou. Budú mať majstri Európy výhodu?
dnes 22:23
