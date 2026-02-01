Futbalové prestupy ONLINE: Atlético siahlo do vrecka, privedie posilu do útoku (1. február)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 1. februára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - nedeľa, 1. február
Atlético s posilou do útoku
10:50 Ademola Lookman sa stane novým futbalistom Atlética Madrid. Tvrdí to Fabrizio Romano. Nigérijský útočník opustí Atalantu Bergamo za 35 miliónov eur. Ďalších päť miliónov dostane taliansky klub, ak sa naplnia podmienky pre získanie bonusu.
Prestup už len potvrdí lekárska prehliadka. Útočný hráč dostane v metropole Španielska dlhodobý kontrakt.