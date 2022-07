ONLINE: Peter Sagan dnes na Tour de France 2022 - 3. etapa LIVE

Trasa:



Co se složitosti této etapy týče, neměla by být pro nikoho žádnou velkou překážkou, pokud tedy do hry nezasáhne například nepříjemný vítr. Ten by mohl situaci zkomplikovat, podobně jako některé užší cesty, jež by mohly dopomoci k některým nepříjemným pádům. Už ve druhé etapě byly přitom k vidění dva hromadné, zapojeno do nich bylo hned několik cyklistů. Ti, co usilují o konečné prvenství, budou chtít dojet hlavně ve zdraví. A doufat, že se jim jakékoli komplikace zkrátka vyhnou.