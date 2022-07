Favorité:



Byť se dnes jedná o kopcovitou etapu, opravdu by měli do cíle dojet ti nejlepší sprinteři, podobně jako v etapě číslo dva a tři. V té první jmenované triumfoval Fabio Jakobsen (NED/QST), v té druhé pak Dylan Groenewegen (NED/BEX), jež by měli patřit opět ke žhavým kandidátům na celkový triumf. Samozřejmě že do hry bude výrazně promlouvat taktéž Wout van Aert (BEL/TJV), jenž po dvou druhých místech chce skončit konečně nejvýše, ve špatné formě tu nejsou Peter Sagan (SVK/TEN), Danny van Poppel (NED/BOH), Mads Pedersen (DEN/TFS) nebo Jasper Philipsen (BEL/ADC). Naopak třeba Caleb Ewan (AUS/LTS) či Alberto Dainese (ITA/DSM) by konečně rádi ukázali, že i oni umějí usilovat o příčky nejvyšší. Pokud bychom přece měli ukázat na někoho, kdo by se mohl pokusit o únik, který by mohl vykázat zdárný konec, asi by to byl bicyklový obojživelník Mathieu van der Poel (NED/ADC).