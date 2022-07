ONLINE: Peter Sagan dnes na Tour de France 2022 - 5. etapa LIVE

Favorité:



Defekty, pády, časté technické potíže. A pokud se do hry přidá ještě deštivé počasí, o zajímavé momenty by vážně neměla být nouze. Bude hodně záležet, kdo jak své kolo bude ovládat, kdo bude lépe předvídat, kdo bude na čele, aby se mu nevyzpytatelné problémy co nejvíce vyhnuly, kdo jak kvalitní bude mít materiál při sestavování bicyklů. Jestliže v posledních třech etapách byli favorité zalezlí v hloubce pelotonu, teď by se měli objevovat vepředu, aby byli vidět, a pomoc se tak k nim například dostala co nejdříve. A kdo že má přesně takové podmínky možná vůbec nejradši? Pochopitelně že aktuální držitel žlutého trikotu Wout van Aert (BEL/TJV), který je na TdF v parádní formě a mohl by i na popáté cílit na umístění na bedně. Proti mu ovšem bude několik jiných slušných klasikářů, a to třeba Mathieu van der Poel (NED/ADC), Florian Sénéchal (FRA/QST), Matej Mohorič (SLO/TBV), Christophe Laporte (FRA/TJV), Yves Lampaert (BEL/QST), Jasper Stuyven (BEL/TFS) nebo John Degenkolb (GER/DSM). Také například někteří suprteři by mohli promluvit do konečného pořadí etapy, pokud by například došlo k hromadnému dojezdu, tedy Peter Sagan (SVK/TEN), Mads Pedersen (DEN/TFS), Dylan Groenewegen (NED/BEX), Jasper Philipsen (BEL/ADC) či Fabio Jakobsen (NED/QST) by se mohli zapjit do hlavního zápolení o triumf.