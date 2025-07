Dráma na vetre a dvojica, ktorá takmer šokovala pelotón. Sen sa nakoniec stal realitou

„Žartoval som, že začneme len my dvaja. Ale on (Van der Poel) to bral vážne. Pre mňa je to jednoducho sen. Je to jediný spôsob, ako sa dostať na pódium, pretože to v iných etapách nedokážem. Dnešná etapa bola veľmi špeciálna."

Víťazstvo v nej by radosť ešte viac umocnilo. A presne v to dvojica dúfala. „Mathieu povedal, že je to možné. Ale asi 30 kilometrov pred cieľom som bol už vyčerpaný.

Mathieu mi pripomínal, aby sme zostali spolu. Zdalo sa to ťažké, ale opäť sme získali viac ako minútu náskoku a potom sme si začali znova veriť. Skúsil som urobiť ešte pár zákrut, ale môj cieľ bol 5 kilometrov pred cieľom," dodal šťastný Belgičan.