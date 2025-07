VIDEO: Pogačar prehral súboj na cieľovej páske. Žltý dres mení majiteľa

Jazdec tímu Alpecin–Deceuninck zvíťazil na 209 km dlhej trati z Lauwinu do Boulogne-sur-Mer v záverečnom špurte pred obhajcom celkového prvenstva Slovincom Tadejom Pogačarom. Tretí finišoval Dán Jonas Vingegaard.

LILLE. Holandský cyklista Mathieu van der Poel triumfoval v 2. etape pretekov Tour de France 2025 a oblečie sa do žltého dresu.

V prvej časti najdlhšej etapy v itinerári Tour sa do úniku dostala štvorica Bruno Armirail (Decathlon-AG2R), Jevgenij Fedorov (Astana XDS), Brent van Moer (Lotto), Andreas Leknessund (Uno X), ktorá si postupne vypracovala trojminútový náskok.

Problémy so svojím bicyklom mal Brit Adam Yates, po výmene kolesa sa však dokázal vrátiť do hlavného balíka ešte pred stúpaním na Cote du Haut Pichot.

Pred klasikárskym záverom etapy boli v hlavnej skupine všetci favoriti na celkový triumf. Vo finiši sa presadil Van der Poel a vyzliekol zo žltého dresu Belgičana Jaspera Philipsena, ktorý zaostal a do cieľa prišiel v druhej skupine.

„Finále etapy bolo náročnejšie ako som čakal. Bol som veľmi namotivovaný, veď už štyri roky som nevyhral etapu na Tour.

Pred štartom ma mnohí považovali za favorita, no nebolo jednoduché zdolať vo finiši Pogačara s Vingegaardom, dvoch najväčších kandidátov na celkové prvenstvo.

Som veľmi šťastný, že sa mi to podarilo, je to pre mňa veľké povzbudenie do ďalšieho priebehu pretekov," zdôraznil Van der Poel v interview pre Eurosport.