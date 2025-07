ONLINE: 14. etapa na Tour de France 2025 dnes LIVE (horská - 182,6 km)

Etapa, která měří 182,6 kilometru, může teoreticky definitivně rozhodnout o vítězi letošní Tour de France, pokud by lídr Tadej Pogačar dokázal opět navýšit svůj náskok na druhého Jonase Vingegaarda, před nímž má aktuálně náskok přes čtyři minuty.



Sobotní etapa, která začne v Pau, má před sebou zhruba sedmdesát kilometrů po rovině s lehkým stoupáním do Esquiéze-Sére, kde proběhne sprinterská prémie. A právě za ní následuje HC stoupání na Col du Tourmalet. Dlouhé 18,9 kilometru s průměrným převýšením 7,4 %, ale spoustou úseků s mnohem prudšími stoupáními.



Posléze bude následovat hodně dlouhý sjezd k dalšímu stoupání a následné pětikilometrové prémii na Col d'Aspin (5km, 7,4 %). Po dalším sjezdu a přejezdu přijde stoupání první kategorie na Col de Peyresourde (7,1km, 8,1 %). A pak sjezd až pod cílový horský výšlap na Luchon-Superbagnéres, které měří 12,6 kilometru a má převýšení 7,5 %.



Hlavním favoritem etapy je Tadej Pogačar, na kterého se budou soupeři v čele s Jonasem Vingegaardem najít nějaký recept. Ale je to vůbec možné?