Všetko v poriadku, hlásil Pogačar a ďakoval súperom. V takomto momente sa nepreteká

TOULOUSE. Do cieľa 11. etapy na Tour de France 2025 zostávali už iba štyri kilometre. Skupina vedúcich pretekárov celkového poradia sa hnala ulicami mesta Toulouse a bojovala o každý centimeter vozovky. Zrazu prišiel pád. Na zemi sa ocitol pretekár s číslom 1 - Tadej Pogačar. „Prvé problémy pre Pogačara na tohtoročnej Tour," kričal komentátor stanice Eurosport. Obhajca žltého dresu sa okamžite postavil a snažil sa nahodiť spadnutú reťaz. Za pomoci sprievodného mechanika sa mu to podarilo a expresne sa vrátil späť do balíka.

Hektický záver najlepšie zvládol Nór Jonas Abrahamsen, ktorý pre tím Uno-X vybojoval prvú výhru na „Starej dáme". Súper urobil chybu Tour de France sa nebude rozhodovať v momentoch, keď jeden z favoritov leží na zemi. Také sú nepísané pravidlá. Keď sa tak na zemi ocitol Tadej Pogačar, pelotón s jeho najväčšími rivalmi vrátane Jonasa Vingegaarda spomalil a trojnásobného šampióna počkal. „Stoj, stoj, stoj," kričal jazdcom v balíku Remco Evenepoel.

Aj podľa slov aktuálneho lídra Tour Bena Healyho nastala v skupine jasná zhoda. „Keď sme to zistili, išiel som sa porozprávať s Jonasom (Vingegaardom), ktorý mi povedal, že na neho počkáme," uviedol držiteľ žltého dresu. VIDEO: Pád Tadeja Pogačara v 11. etape Tour de France 2025

Rivali sa prestali hnať. Aj napriek tomu, že niekoľko sekúnd predtým sa na ceste tvrdo súperilo. „V takomto čase sa nepreteká, to nie je športové, to sa jednoducho nerobí. Jazdci by to nikdy nemali robiť. Boj sa musí vždy viesť športovým spôsobom," vravel športový riaditeľ tímu Soudal Quick-Step Tom Steels a pochválil svojho lídra tímu. Pogačar vďaka fair-play gestu nenabral žiadne časové straty. Na aktuálneho lídra Healyho má stále manko 29 sekúnd. Bezprostredne po etape ešte nebolo jasné, či Slovinec utrpel nejaké zranenia. Do cieľa ale dorazil v poriadku.

„Mám nejaké odreniny,“ zhodnotil Pogačar. „Bál som sa, pretože som sa šmýkal smerom k chodníku. Našťastie som stihol včas zabrzdiť," dodal s tým, že videl už aj horšie veci. Po prekročení cieľovej pásky ďakoval súperom, že ho počkali. Osobne, aj do vysielačky. „Všetko v poriadku. Rešpekt pred celým balíkom, ďakujem," hlásil Pogačar verejne.

Pri leteckom zábere na incident je jasné, že v čase, keď sa skupina cyklistov preskupovala na pravú stranu vozovky, Pogačar šiel rovno. Jeho predné koleso prekrížil jazdec tímu Uno-X Tobias Johannessen. „Iba som nasledoval pohyb balíka. Pogačar v tej chvíli hovoril do vysielačky. V cieli som sa mu ospravedlnil. Povedal, že si nemám robiť starosti. Je mi to ľúto a dúfam, že bude v poriadku," vravel nórsky pretekár v cieli. „Všetci sme zastali a čakali. Tak to má byť," reagoval Johannessen na zastavenia pelotónu.

Neskôr si ale zrejme pozrel záznam a na sociálnej sieti sa Pogačarovi ešte raz ospravedlnil. „Vidím, že som bol príliš blízko. Myslel som si, že sa všetci posunú doprava, ale urobil som chybu," uviedol na X. „Chcel by som to urobiť znova a inak, ale nemôžem. To je na nič, ale nikomu by som neprial to množstvo vyhrážok, ktoré dostávam do schránky. Je mi to strašne ľúto, ale zároveň mám strach z nenávisti od všetkých tých ľudí. Toto je veľmi desivé." Po mimoriadne dramatickom závere prišli zvyšní cyklisti do cieľa v pokojnom tempe. Aj za účasti samotného Pogačara. VIDEO: Zostrih 11. etapy na Tour de France 2025

Pred Tour sa zranil, zázračne sa vyliečil Keď hlavný komisár odštartoval 11. etapu Tour de France, po 50 metroch sa z pelotónu vydali do úniku dvaja pretekári - Jonas Abrahamsen a Mauro Schmid. O 157 kilometrov neskôr obaja bojovali o výhru v etape. Po dojazde sa z víťazstva neradoval ani jeden z nich. Do poslednej chvíle nevedeli, kto bol nakoniec ten silnejší. Televízne kamery si vybrali Abrahamsena a urobili správne. Nórsky cyklista si pripísal najväčší triumf v kariére.

Nečakaný víťaz etapy má za sebou mimoriadne hektické obdobie. Len štyri týždne pred štartom Tour de France si počas pretekov Okolo Belgicka privodil nepríjemné zranenie kľúčnej kosti. Absolvoval rýchlu operáciu a po nej šiel na kontrolu do Manchestru k uznávanému odborníkovi. Ten bol doslova zaskočený, keď videl operované miesto.

„Vyzeralo to tak, ako keby sa liečil osem týždňov a nie len pár dní. Hojilo sa mu to tak rýchlo ako 12-ročnému chlapcovi," uviedol britský lekár. O 29 dní neskôr vyhral etapu na najslávnejších pretekoch sveta. „Plakal som v nemocnici, lebo som si myslel, že nepôjdem na Tour. O deň neskôr som už bol na trenažéri a snažil som sa vrátiť do kondície. Veľmi som chcel som ísť na Tour a vyhrať etapu je niečo neuveriteľné," radoval sa v cieli. Počas liečby vyhlásil, že pre neho „nič nie je nemožné" a jeho slová sa naplnili aj počas stredy.

Celý deň tvrdo pracoval v úniku, v závere spolu so Švajčiarom Schmidom odvrátili útok jedného z najlepších cyklistov v pelotóne Mathieua van der Poela a na cieľovej páske dokázal zdolať súpera v tesnom šprinte. VIDEO: Záver 11. etapy na Tour de France 2025

„Dnes som bol veľmi silný, cítil som sa dobre. Vedel som, že máme veľmi málo náskoku a že musíme zabrať až do cieľa," opisoval 29-ročný pretekár. V bezprostrednom rozhovore po výnimočnom dni sa zdržal viac ako ostatní pretekári, jeho príbeh je výnimočný. „Prišiel som tu s tým, že chcem vyhrať etapu a podarilo sa to. Je to celá odmena pre celý náš klub. Po páde má ľudia v tíme veľmi podporili, dôverovali mi, dali mi šancu ísť na Tour a som za to nesmierne vďačný," hovoril dojatý Abrahamsen. Zmätený Van der Poel Kým na jednej strane panovala radosť z výhry, na tej druhej vládlo sklamanie. Smutným hrdinom dňa bol opäť Van der Poel. Na poslednom stúpaní Côte de Pech David, len niečo vyše osem kilometrov pred cieľom, sa rozhodol opustiť päťčlennú skupinu a odštartoval útok na víťazstvo. Aspoň to si v tej chvíli Holanďan myslel.

„Až neskôr som sa dozvedel, že vpredu boli stále dvaja jazdci. Je to škoda," vysvetľoval v cieli. „Myslel som si, že skupina, ktorú som predbehol, je aj vedúca skupina, ale potom som si vďaka motorkám v diaľke uvedomil, že pred nami sú ešte ďalší pretekári," dodal sklamane. V jednom momente si bol istý, že má náskok a mieri za druhým víťazstvom na tohtoročnej Tour. „Rádiová komunikácia je často preťažená kvôli všetkým tým vysielačom. Občas sa vyskytnú poruchy," dodal Van der Poel. Sám to neskôr nazval „mätúcou situáciou“. Aj keď sa snažil dvojicu vpredu dotiahnuť, nakoniec to nestihol. Do cieľa prišiel so stratou sedem sekúnd.

Priebežné poradia po 11. etape na Tour de France 2025 Celkové poradie (žltý dres):



P. Meno Krajina Tím Čas 1. Ben Healy Írsko EF Education - EasyPost 41:01:13 h 2. Tadej Pogačar Slovinsko UAE Team Emirates - XRG + 29 s 3. Remco Evenepoel Belgicko Soudal Quick - Step + 1:29 min 4. Jonas Vingegaard Dánsko Team Visma Lease a Bike + 1:46 min 5. Matteo Jorgenson USA Team Visma Lease a Bike + 2:06 min 6. Kévin Vauquelin Francúzsko Arkéa - B&B Hotels + 2:26 min 7. Oscar Onley V. Británia Team Picnic PostNL + 3:24 min 8. Florian Lipowitz Nemecko Red Bull - BORA - hansgrohe + 3:34 min 9. Primož Roglič Slovinsko Red Bull - BORA - hansgrohe + 3:41 min 10. Tobias Halland Johannessen Nórsko Uno-X Mobility + 5:03 min

Bodovacia súťaž (zelený dres):



P. Meno Krajina Tím Body 1. Jonathan Milan Taliansko Lidl - Trek 231 2. Tadej Pogačar Slovinsko UAE Team Emirates - XRG 163 3. Mathieu van der Poel Holandsko Alpecin - Deceuninck 156 4. Biniam Girmay Eritrea Intermarché - Wanty 154 5. Tim Merlier Belgicko Soudal Quick-Step 150

Vrchárska súťaž (bodkovaný dres):



P. Meno Krajina Tím Body 1. Lenny Martinez Francúzsko Bahrain - Victorious 27 2. Ben Healy Írsko EF Education - EasyPost 16 3. Michael Woods Kanada Israel - Premier Tech 11 4. Tim Wellens Belgicko UAE Team Emirates - XRG 8 5. Thymen Arensman Holandsko INEOS Grenadiers 8

Súťaž do 25 rokov (biely dres):