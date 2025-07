Po páde Pogačara dostal množstvo vyhrážok. Som vydesený, priznal Johannessen

Trojnásobný šampión Tour Pogačar spadol po kontakte so zadným kolesom Johannessena, no vďaka férovému gestu najväčších rivalov Joonasa Vingegaarda a Remca Evenepoela sa vrátil do pelotónu a nestratil čas v celkovom poradí.

„Samozrejme, chcel by som to urobiť inak, ale nemôžem. Nikomu by som však neprial to množstvo hrozieb, ktoré dostávam do schránky. Je mi to veľmi ľúto, ale som aj vydesený z tej nenávisti. Je to veľmi strašidelné,“ dodal Johannessen.