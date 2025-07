Nikto mu nepomáhal, išiel ako na motorke. Žltý dres? Nikomu to ani nenapadlo, tvrdí šéf

BRATISLAVA. Štrnásty júl je vo Francúzsku špecifickým dňom. Na Elyzejských poliach v Paríži sa každoročne uskutočňuje prehliadka vojenskej techniky a milióny ľudí oslavujú demokraciu a ctia si národnú hrdosť. Deň dobytia Bastily, ktorý je symbolom Veľkej francúzskej revolúcie z roku 1789, má presah aj do športového sveta, keďže v tomto čase sa pravidelne konajú aj najslávnejšie cyklistické preteky. Tour de France je jedným z národných pokladov, no v posledných rokoch Francúzom veľa výsledkových radostí neprináša.

Už 40 rokov ju nevyhrali a v ostatnom období sa im nedarí vyhrávať ani etapu v deň ich najväčšieho sviatku.

Od roku 2017, keď vyhral 14. júla Warren Barguil, na neho žiaden z krajanov nenadviazal. Ani tentokrát im snaha nechýbala, no vytúžený triumf neprišiel. Bodkovaný dres ako cena útechy Po pondelkovej 10. etape, ktorá bola prvou horskou tohto ročníka, mali dôvod na úsmev viacerí cyklisti. Až na Francúzov, ktorí opäť nesplnili svoj cieľ. V 29-člennom úniku ich bolo až osem, no keď niečo vyše 40 km pred cieľom nastala rozhodujúca selekcia, vo vedúcej pätici už žiaden nebol.

Najväčšie nádeje Francúzi vkladali do Lennyho Martineza, ktorý vyhral poslednú etapu Critéria du Dauphiné, no pretekár tímu Bahrain - Victorious skončil len ôsmy s mankom takmer piatich minút. Bol však aktívny, bodoval na horských prémiách, a tak získal bodkovaný dres, ktorým prebil sklamanie z neúspešného pokusu o etapový vavrín. "Veľa som trpel. Nebol som si istý, či vyhrám etapu, ale nechcel som odísť s prázdnymi rukami, a tak som išiel po bodoch. V jednej chvíli som veril, že vyhrám, ale na konci mi už nezostalo veľa síl," cituje ho L'Équipe.

Dvadsaťdvaročný cyklista nadviazal na svojho starého otca Mariana Martineza, ktorý v roku 1978 doniesol dres pre najlepšieho vrchára až do Paríža. "Som veľmi rád, že mám dres, ktorý získal môj starý otec. Je to trochu zvláštne. Pokúsim sa ho mať čo najdlhšie, hoci viem, že proti Tadejovi Pogačarovi bude veľmi náročné si ho udržať," dodal Martinez. VIDEO: Zostrih z 10. etapy Tour de France 2025

Healy: Toto je rozprávka Pred prvým voľným dňom, ktorý bol posunutý pre štátny sviatok, sa mení aj dres lídra. Po 37 rokoch sa z neho teší Írsko a to zásluhou Bena Healyho. Vo štvrtok predviedol 42,5 km dlhé víťazné sólo a aj tentokrát tvoril etapu. Práve po jeho útoku sa oddelila pätica jazdcov - spolu s ním aj Simon Yates, Thymen Arensman, Ben O'Connor a Michael Storer. V tom čase mal Healy reálnu šancu na zisk žltého dresu, a tak to skúsil. Jeho súperi sa za ním iba viezli. Víťaz Gira do 23 rokov netaktizoval a sám ťahal tempo, hoci vedel, že sa tým vyradí z boja o etapový triumf.

Keď Yates zaútočil v cieľovom stúpaní, nemohol na neho reagovať. Išiel si svojim tempom do cieľa a napokon sa dočkal mimoriadne sladkej odmeny. Po desiatich etapách má o 29 sekúnd lepší čas ako Tadej Pogačar. "Toto je rozprávka. Keby ste mi to povedali pred Tour, neveril by som vám. Je skvelé, že môžem takto reprezentovať Írsko," povedal muž v žltom drese. Z jeho krajanov to predtým dokázali len Shay Elliott (1963), Sean Kelly (1983) a Stephen Roche (1987). "Bol to jeho životný výkon. Už sme ho videli robiť veľkolepé veci, no toto je ďalší krok vpred," povedal Kelly. "Žltý dres získal ako pán. Nikto mu nepomáhal, išiel ako na motorke. Všetci, čo boli v úniku, špeciálne Simon, mu musia poďakovať. Bez neho by boli v úplne inej situácii," doplnil expert TNT Sports Adam Blythe.

Športový riaditeľ tímu EF Education - EasyPost Andres Klier priznal, že posledné dva kilometre v aute intenzívne prežíval. Takmer stratil hlas. "Nikomu by to ani nenapadlo. Chceli sme zabojovať o ďalšie etapové víťazstvo, ale nikto ráno nehovoril o tom, že si poďme pre žltý alebo biely dres. Máme za sebou desať dní a dnes mohli aj ostatní chlapci ukázať, akí sú dobrí. Majú úžasného tímového ducha a mať žltý dres je cool," vravel.

Yates sa pridal k úspešným krajanom Profil etapy s takmer 4500 výškovými metrami nahrával dynamickému priebehu a aj Jonas Vingegaard priznal, že očakával väčšie rozdiely. Napokon sa v celkovej klasifikácii nič zásadné nestalo, no lepšiu náladu môžu mať vo Visme. Vyhrali etapu, dokázali dostať Pogačara do početnej nevýhody a keď Slovinec zaútočil, Vingegaard ho dokázal nasledovať.

"Bol to ťažký deň. Stále to bolo hore-dole, ale som rád, pretože som mal dobré nohy. Tour je ešte dlhá, no zatiaľ som dokázal reagovať na Tadejove útoky. Je to dobrý znak. Som v lepšej forme ako na Dauphiné," povedal Dán.