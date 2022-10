ONLINE: Christian Eckerlin - Denilson Neves de Oliveira (Oktagon 36)

Denilson „The Trator“ Neves de Oliveira

Bilance v MMA: 17-8-1(NC) (OKTAGON MMA: 0-0-1(NC))



Zkušený Brazilec prošel již mnoho organizacemi a před premiérou v OKTAGONu měl dvě vítězství v řadě. Své zápasy dokáže ukončit jak údery, tak technikami na zemi nebo přesvědčit bodové rozhodčí. Co se týká jeho osmi proher, tak byl pouze jednou ukončen, a to hned ve svém prvním zápase v kariéře.

V prvním duelu s Eckerlinem se Denilson jevil lépe v postoji a dokázal překvapivě často a sebevědomě hrozit. Stejnou taktiku tak lze očekávat i do odvety, kde chce Denilson ukázat, že už v prvním střetnutí to měl být on, komu měl rozhodčí zdvihnout ruku. Tratorovi, který pochází z velmi chudinských podmínek, je navzdory zkušenostem stále jen 27 let, Eckerlin je starší o osm let. Od Němce ho dělí také nevýhoda osmi výškových centimetrů.